NZ vs WI: डेवोन कॉनवे-टॉम लाथम की जोड़ी ने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया नाम

Devon Conway-Tom Latham World Record NZ vs WI: न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने इतिहास रच दिया है. वह टेस्ट मैच की एक पारी में दोहरा शतक और दूसरी पारी में शतक लगाने वाले न्यूजीलैंड के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ बे ओवल में खेले जा रहे सीरीज के तीसरे टेस्ट की पहली पारी में डेवोन कॉनवे ने दोहरा शतक लगाया था. कॉनवे ने 367 गेंद पर 31 चौकों की मदद से 227 रन की पारी खेली थी. टेस्ट क्रिकेट में यह उनका दूसरा दोहरा शतक था. दूसरी पारी में भी डेवोन कॉनवे ने 139 गेंद पर 8 चौके और 3 छक्के लगाते हुए 100 रन की पारी खेली.

न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट मैच की एक पारी में दोहरा शतक और एक पारी में शतक लगाने वाले डेवोन कॉनवे पहले बल्लेबाज बन गए हैं. न्यूजीलैंड के लिए एक टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाने की उपलब्धि जीएम टर्नर (1974 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ), जीपी होवार्थ (1978 में इंग्लैंड के खिलाफ), एएच जोंस (1991 में श्रीलंका के खिलाफ), पीटर फुल्टन (2013 में इंग्लैंड के खिलाफ), केन विलियमसन (2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ), डेवोन कॉनवे और टॉम लैथम (2025 में वेस्टइंडीज के खिलाफ) हासिल की है.

कॉनवे और लाथम की जोड़ी ने रचा इतिहास

टॉम लैथम ने भी इसी मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया. लैथम ने पहली पारी में 137 रन बनाए थे, जबकि दूसरी पारी में 101 रन बनाए. डेवोन कॉनवे और लैथम ने इस टेस्ट की पहली पारी में पहले विकेट के लिए 323 रन की साझेदारी की थी. इसके बाद दूसरी पारी में इस जोड़ी ने 192 रनों की साझेदारी कर इतिहास रच दिया. इस तरह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक टेस्ट मैच में किसी ओपनिंग जोड़ी के द्वारा सबसे जायद रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया. कॉनवे और लाथम की जोड़ी ने कुल 515 रन बनाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है. इसके साथ ही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में यह सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है.

कॉन्वे और लैथम ने भारत के रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल का रिकॉर्ड तोड़ा. रोहित और मयंक ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2019 में पहले विकेट के लिए 317 रन की साझेदारी की थी. तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के आदिल अली और शान मसूद हैं. दोनों ने श्रीलंका के खिलाफ 2019 में 278 रन की साझेदारी की थी.