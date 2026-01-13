IND vs NZ: 'मुझे सच में उम्मीद नहीं थी', वनडे टीम में शामिल नहीं किए जाने पर छलका देवदत्त पडिक्कल का दर्द

Devdutt Padikkal: देवदत्त पडिक्कल ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ वनडे सीरीज़ के लिए भारत की टीम में चुने न जाने पर सीधा जवाब दिया. टीम इंडिया तीन मैचों की वनडे सीरीज़ खेल रही है. बता दें कि पडिकक्ल ने विजय हजारे ट्रॉफी में भी शानदार परफॉर्मेंस किया है. लेकिन इसके बाद भी उनका चयन भारतीय वनडे टीम में नहीं हुआ. ऐसे में देवदत्त पडिक्कल ने इसको लेकर बात की है. दरअसल, ऋषभ पंत, जिन्हें शुरू में टीम में शामिल किया गया था, चोटिल हो गए और टीम से बाहर हुए, ऐसे में उम्मीद थी कि पडिक्कल को मौका मिलेगा लेकिन पंत की जगह ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल किया गया. चूंकि उन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर भी नहीं चुना गया, इसलिए RCB के स्टार खिलाड़ी ने कहा कि यह एक विकेटकीपर की जगह दूसरे विकेटकीपर को लेने जैसा था और इसलिए, उन्हें चुने जाने की उम्मीद नहीं थी.

इनसाइड स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए पडिक्कल ने अपनी बात कही और कहा, "सच कहूं तो नहीं. आखिर में, यह मेरे कंट्रोल में नहीं है. मैं बस इतना कर सकता हूं कि बाहर जाकर रन बनाऊं. सिलेक्शन जैसी चीज़ों से ध्यान भटकना बहुत आसान है, लेकिन मैं बस बाहर जाकर रन बनाना चाहता हूं. ऋषभ एक विकेटकीपर है, और जब वह घायल होता है, तो ज़ाहिर है, एक बैकअप विकेटकीपर को चुना जाता है, इसलिए मुझे सच में उस कॉल की उम्मीद नहीं थी."

पडिक्कल ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने 8 मैचों में 103.00 की औसत और 100.27 के स्ट्राइक रेट से 721 रन बनाए हैं, जिसमें चार शतक और दो अर्धशतक शामिल रहे हैं. बता दें कि पडिक्कल ने दो टेस्ट और दो T20I खेले हैं, लेकिन अभी तक भारत के लिए वनडे डेब्यू नहीं किया है.

इसके अलावा इंटरव्यू में पडिक्कल ने कहा है कि उनका सपना भारत के लिए वनडे वर्ल्ड कप की टीम में शामिल होना है और इसके लिए वो घरेलू लेवल पर दमदार परफॉर्मेंस करना जारी रखेंगे.