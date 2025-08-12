विज्ञापन
The Hundred में डेविड वॉर्नर का धमाका, विराट कोहली का महारिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास

David Warner record: ओल्ड ट्रैफर्ड,  द हंड्रेड टूर्नामेंट में डेविड वॉर्नर ने अपनी बल्लेबाजी से धमाका कर दिया है.

  • वॉर्नर टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं, विराट कोहली को पीछे छोड़कर.
  • वॉर्नर ने द हंड्रेड 2025 में 51 गेंदों में 71 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और एक छक्का शामिल था.
  • टी-20 में वॉर्नर के कुल रन 13545 हैं, जबकि विराट कोहली ने 13543 रन बनाए हैं.
David Warner record : डेविड वॉर्नर ने इतिहास रच दिया है. इस बार टी20 में वॉर्नर ने विराट कोहली को पछाड़कर (David Warner broke Virat Kohli's great record) अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया है, वॉर्नर अब टी-20 क्रिकेट में ऑलटाइम सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं. दरअसल, ओल्ड ट्रैफर्ड,  द हंड्रेड 2025, (The Hundred Men, Manchester Originals Men vs London Spirit Men) में लंदन स्पिरिट्स और मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के बीच हुए मुकाबले में वॉर्नर की 71 रनों की तूफानी पारी खेली और इस रिकॉर्ड को बनाने में सफल रहे. वॉर्नर ने 51 गेंदों में 139.22 की स्ट्राईक रेट से 71 रन की धुआंधार पारी खेली. अपनी पारी में डेविड वॉर्नर ने 12 चौके और 1 छक्के लगाने में सफल रहे. (David Warner created history in T-20)

वॉर्नर के नाम अब टी-20 में 419 मैच में 418 पारियों में  कुल 13545 रन हैं तो वहीं कोहली ने टी20 में 414 मैच की 397 पारियों में कुल 13543 रन बनाए हैं. टी-20 में सबसे ज्यादा रन  में क्रिस गेल के नाम है, गेल ने (14562) रन बनाए हैं. वहीं, कीरोन पोलार्ड ने (13584) रन बनाने का कमाल किया है. इसके अलावा इंग्लैंड के, एलेक्स हेल्स ने (13814) और शोएब मलिक ने (13571) रन बनाए हैं. (Most Run in T20 Cricket) 

नोट- दरअसल, द हंड्रेड लीग के स्टै्ट्स को टी-20 क्रिकेट में ही शामिल किया जाता है. यही कारण है कि द हंड्रेड लीग में बनाए गए स्कोर को टी-20 में ही गिना जाता है. 

मैच की बात करें तो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम ने  लंदन स्पिरिट को 10 रन से हरा दिया. पहले मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम ने बल्लेबाजी की और 100 गेंद पर 6 विकेट पर 163 रन बनाए जिसके बाद लंदन स्पिरिट की टीम 100 गेंद पर 6 विकेट पर 153 रन ही बना सकी. वॉर्नर ने लंदन स्पिरिट की ओर से ओपनिंग की थी और 51 गेंद पर 71 रन बनाए लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए. 

David Andrew Warner, Australia, Virat Kohli, Christopher Henry Gayle, Cricket
