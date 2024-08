ऑक्शन से पहले रॉयल्स की टीम ने चली बड़ी चाल, 10 खिलाड़ियों को किया रिटेन, लेकिन मैच विजेता खिलाड़ी हाथ से निकला

SA20 2025 Retentions List: भारत की प्रतिष्ठित लीग इंडियन प्रीमियर लीग के ही तर्ज पर साउथ अफ्रीका 20 लीग के आगामी सीजन के लिए खिलाड़ी की मेगा नीलामी होने वाली है. उससे पहले पार्ल रॉयल्स की टीम ने बड़ा फैसला लिया है. फ्रेंचाइजी ने आगामी सीजन के लिए अपने रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की सूचि जारी कर दी है. पार्ल रॉयल्स की टीम ने कुल 10 खिलाड़ियों को रिटेन किया है. रिटेन किए गए खिलाड़ियों में कैप्टन डेविड मिलर के साथ-साथ विस्फोटक ऑलराउंडर खिलाड़ी एंडिल फेहलुकवेओ और तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी जैसे स्टार का नाम शामिल है.

फ्रेंचाइजी ने आगामी सीजन से पूर्व कई खिलाड़ियों को बाहर का भी रास्ता दिखाया है. रिलीज किए गए खिलाड़ियों में इवान जोंस, फेरिस्को एडम्स, डेन विलास और विहान लुब्बे जैसे खिलाड़ियों का नाम शामिल है.

