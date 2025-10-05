विज्ञापन
रोहित-कोहली 2027 का वनडे वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे, इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज ने की भविष्यवाणी

David Gower on 2027 ODI World Cup: अजीत अगरकर ने कहा कि, 2027 विश्व कप के बारे में अभी बात नहीं करना चाहते, लेकिन टीम की भलाई के लिए लंबे समय के फैसले लेने जरूरी है

David Gower big Statement on Kohli and Rohit Sharma
  • अजीत अगरकर ने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2027 वनडे विश्व कप खेलने को लेकर जल्द निर्णय लेना आवश्यक है
  • अगरकर ने बताया कि कोहली और रोहित के लिए कम खेले जाने वाले प्रारूप में खेलना चुनौतीपूर्ण होगा
  • डेविड गॉवर ने भविष्यवाणी की कि विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 विश्व कप में भारत के लिए नहीं खेलेंगे
David Gower on Virat Kohli and Rohit Sharma future: शुभमन गिल को भारत का नया वनडे कप्तान बनाए जाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे. इसको लेकर अजीत अगरकर ने कहा कि, 2027 विश्व कप के बारे में अभी बात नहीं करना चाहते, लेकिन टीम की भलाई के लिए लंबे समय के फैसले लेने जरूरी है  . अगरकर ने कहा, ‘‘कभी-कभी आपको आगे देखने की जरूरत होती है, टीम कहां खड़ी है और उसके हित में क्या है. यह फैसला अभी ले या छह महीने बाद, इसे लेना होगा.

उन्होंने कहा, ‘‘ कोहली और रोहित जैसे खिलाड़ी लंबे समय से खेल रहे हैं, लेकिन उनके लिए यह थोड़ा अजीब होगा कि अब उन्हें सिर्फ उसी प्रारूप में खेलना है, जो सबसे कम खेला जाता है. इस पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा, ‘‘यह बात वे ही बेहतर समझ सकते हैं और जब वे ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे, तब इसका अंदाजा भी लग जाएगा.

अजीत अगरकर के इस बयान ने बता दिया है कि ऑस्ट्रेलिया दौरा ही कोहली और रोहित के भविष्य को तय करेगा. वहीं, अब इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर डेविड गॉवर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर भविष्यवाणी कर दी थी. 

पूर्व क्रिकेटर डेविड गॉवर ने कहा कि वह रोहित और कोहली को भारत की वर्ल्ड कप रणनीति का हिस्सा नहीं मानते. गॉवर ने क्रिकेट प्रेडिक्ट के एक विशेष एपिसोड में दोनों को लेकर बात की और कहा, "मुझे नहीं लगता कि विराट और रोहित 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे, हां, पंत, भले ही चोटिल होने की संभावना हो.  टीम भविष्य को आकार देने के लिए गिल जैसे युवा नेतृत्वकर्ताओं पर निर्भर रहेगी.  यह उनके लिए आगे आकर भारत को सफलता की ओर ले जाने का एक बेहतरीन मौका है."

भारतीय वनडे  टीम 
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल , यशस्वी जायसवाल 

भारतीय टी20 टीम 
सूर्यकुमार यादव (कप्तान ), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरूण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा ,संजू सैमसन, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर
 

