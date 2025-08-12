'मुझे बताओ कि आप...' मोहम्मद सिराज की तूफानी गेंदबाजी को देख सोच में पड़ गए हैं पूर्व इंग्लिश कप्तान

David Gower ON Mohammed Siraj: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड गॉवर ( David Gower) भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) की गेंदबाजी देखकर दंग हैं. पूर्व कप्तान ने सिराज की भरपूर तारीफ की है, गॉवर ने सिराज की डाइट को लेकर भी बेहद हैरान हैं. गॉवर 5 मैचों में सिराज की फिटनेस और दृढ़ता से हैरान हैं, उन्होंने यहां तक सुझाव दिया कि इंग्लैंड के गेंदबाजों को उनके डाइट का पालन करना चाहिए.

पूर्व इंग्लिश कप्तान ने सिराज को लेक द फ्री प्रेस जर्नल में कहा, "मुझे यह जानना अच्छा लगेगा कि वह क्या खाता है, क्या पीता है, क्योंकि मैं यह सब इंग्लैंड के गेंदबाजों को देना बताना चाहूंगा. सिराज के लिए, एक बात जिसने मुझे प्रभावित किया, वह यह थी कि उसने पांचों टेस्ट मैच खेले हैं और वह पूरी तरह से निडर था. उसने इंग्लैंड की दूसरी पारी (ओवल) में 30 से ज़्यादा ओवर फेंके क्योंकि तेज़ गेंदबाज़ों को उन परिस्थितियों में गेंदबाज़ी करनी ही थी. उसने कभी हार नहीं मानी. वह कभी रुका नहीं और कभी कमज़ोर नहीं पड़ा."

डेविड गॉवर ने आगे कहा, "यह जीतने और फिटनेस के प्रति उसके दृढ़ संकल्प का एक असाधारण प्रमाण है. जिस बात ने मुझे हैरान किया है वह यह थी कि पिछले कुछ सालों में इंग्लैंड की गेंदबाज़ी टीम को मैदान पर फिट रखने में समस्या रही है. इसलिए, आपको हर मैच में एक जैसा आक्रमण देखने को कम ही मिलता है, फिर भी, यहां एक ऐसा खिलाड़ी था जिसने सभी पांचों टेस्ट मैच खेले, सीराज की अंतिम पारी में 30 ओवर फेंके और उसे बहुत मज़ा भी आया."

बता दें कि सिराज ने पांचवें टेस्ट मैच के आखिरी दिन गस एटकिंसन को बोल्ड कर भारत को जीत दिला दी थी. भारत ने आखिरी टेस्ट मैच 6 रन से जीतने का कमाल कर दिखाया था. सिराज ने जिस गेंद पर गस एटकिंसन को बोल्ड किया था, वह गेंद 143 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से फेंकी थी. पूरे सीरीज में मोहम्मद सिराज ने कमाल किया और कुल 23 विकेट लेने में सफल रहे थे.



