'मैं कोई बहाना नहीं बनाना चाहता, हम गेंद से बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे', हार से टूटे श्रीलंकाई कप्तान का बयान

Dasun Shanaka Sri Lankan Captain Statement After Defeat Against Zimbabwe: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में गुरुवार को बड़ा उलटफेर हुआ. आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में श्रीलंका को जिम्बाब्वे के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. श्रीलंका के गेंदबाज 179 रनों के लक्ष्य का बचाव करने में नाकाम रहे. जिम्बाब्वे ने सिर्फ 4 विकेट खोकर 3 बॉल शेष रहते टारगेट को आसानी से हासिल कर लिया. हार के बाद श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका ने माना कि गेंदबाजों के लचर प्रदर्शन की वजह से टीम को उलटफेर का शिकार होना पड़ा. कप्तान शनाका ने कहा कि गेंदबाज शुरुआती ओवर में विकेट निकालने में नाकाम रहे, जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा. उन्होंने कहा, 'गेंद के साथ प्लान एकदम सरल था. हम शुरुआती ओवर में विकेट निकालना चाहते थे. हालांकि, हमें गेंद से अच्छी शुरुआत नहीं मिल सकी. टीम में शामिल हुए नए गेंदबाजों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है. उन्हें तालमेल बैठाने के लिए कुछ समय चाहिए होता है. मगर मैं कोई बहाना नहीं बनाना चाहता. हम गेंद से बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे. मैंने भी कुछ दांव खेले थे, जो फिट नहीं बैठे.'

हालांकि, श्रीलंकाई कप्तान ने पथुम निसांका और पवन रत्नायके की शानदार पारी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि निसांका और पवन ने जिस तरह की इनिंग खेली उससे वह काफी खुश हैं. शनाका ने कहा कि श्रीलंका के बल्लेबाजों ने शानदार रन बनाए.

मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 178 रन लगाए. टीम की तरफ से पथुम निसांका ने बेहतरीन बैटिंग करते हुए 41 गेंदों पर 62 रनों की दमदार पारी खेली. वहीं, पवन ने 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से महज 25 गेंदों में 44 रन बनाए.

हालांकि, जिम्बाब्वे ने 179 रनों के लक्ष्य को सिर्फ 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया. जिम्बाब्वे की तरफ से ब्रायन बेनेट ने 48 गेंदों में 63 रनों की नाबाद पारी खेली, जबकि कप्तान सिकंदर रजा ने 26 गेंदों में 45 रन बनाए. जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें सुपर-8 में अपनी जगह पहले ही पक्की कर चुकी हैं.

यह भी पढ़ें- रिकॉर्ड की बौछार: निसांका-सिकंदर रजा ने बदल दिया श्रीलंका और जिम्बाब्वे का क्रिकेट इतिहास, जानें आखिर कैसे