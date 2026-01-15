IND vs NZ: भारत में न्यूजीलैंड ने रचा इतिहास, राजकोट में टूटा 8 साल पुराना रिकॉर्ड, मिचेल और यंग बने जीत के हीरो

New Zealand Record Run Chase vs IND in ODI: भारतीय स्पिनर एक बार फिर अपने घरेलू मैदान पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और केएल राहुल के नाबाद शतक पर डेरिल मिशेल के शानदार 131 रन भारी पड़ गए, जिससे न्यूजीलैंड ने बुधवार को राजकोट में दूसरे वनडे में सात विकेट से जीत हासिल कर तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली. इसके साथ ही 14 जनवरी 2026 की तारीख भारतीय सरजमीं पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए ऐतिहासिक बन गई. राजकोट में खेले गए दूसरे एकदिवसीय मैच में कीवी टीम ने भारत के खिलाफ अपना अब तक का सबसे बड़ा और सफल रन चेज़ पूरा किया. 285 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने भारत में अपना 2017 का पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया.

मिचेल और यंग बने जीत के हीरो

भारत के खिलाफ 285 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की शुरुआत शानदार रही. सलामी बल्लेबाज़ विल यंग (87 रन) और डैरिल मिचेल (नाबाद 131 रन) ने भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया. दोनों के बीच हुई शतकीय साझेदारी ने जीत की नींव रखी. मिचेल की बेहतरीन पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने यह मैच 7 विकेट रहते, 47.5 ओवर में ही जीत लिया.

मुंबई का रिकॉर्ड टूटा

इससे पहले, भारत में न्यूजीलैंड का सबसे सफल रन चेज़ 281 रन था, जो उन्होंने 22 अक्टूबर 2017 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हासिल किया था. उस मैच में रॉस टेलर और टॉम लैथम की शतकीय पारियों ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से जीत दिलाई थी.

सीरीज रोमांचक मोड़ पर पहुंची

राजकोट की इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है, जिससे सीरीज का अंतिम मैच अब निर्णायक हो गया है. सीरीज का निर्णायक तीसरा वनडे रविवार को इंदौर में खेला जाएगा.