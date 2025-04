'पाकिस्तान के लोगों से...', भड़के दानिश कनेरिया ने यह क्या कह डाला? शासकों के व्यवहार से हैं दुखी

Danish Kaneria Big Statement: पाकिस्तानी पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने एक बार फिर से अपनी भड़ास निकाली है. उन्होंने वहां के शासकों की जमकर आलोचना की है. 44 वर्षीय स्पिनर का कहना है कि उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया है. कनेरिया ने एक्स (पूर्व में ट्वीटर) पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है, 'मैं एक हिंदू हूं. जिसका मुझे गर्व है. एक हिंदू के रूप में मैंने उस देश की सेवा की और खेला जहां मेरा जन्म हुआ. क्योंकि दुनिया में कहीं भी रहने वाले हिंदू अपने देश के प्रति वफादार और समर्पित होते हैं. पाकिस्तान के लोगों से मुझे प्यार प्राप्त हुआ, लेकिन उनके हुक्मरानों ने मेरे साथ वही व्यवहार किया जो उन्होंने विभाजन के बाद से मेरे हिंदू भाइयों और बहनों के साथ किया है.'

दानिश कनेरिया के इस पोस्ट के बाद उन्हें फैंस का सपोर्ट मिल रहा है. लोग उनका पक्ष ले रहे हैं और उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं.

I am a Hindu — a proud one. As a Hindu, I served and played for the nation where I was born, because no matter where Hindus live in the world, they remain loyal and devoted to their country. The people of Pakistan gave me love, but its rulers treated me no differently than they… https://t.co/iLZGqlEqYZ — Danish Kaneria (@DanishKaneria61) April 24, 2025

@kuldeepraj7708 नाम के फैन ने अपना विचार साझा करते हुए लिखा है, 'भाई आप अपने परिवार के साथ भारत आ जाएं. मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी सुरक्षा और संरक्षा को लेकर चिंतित हूं. CAA दिशा-निर्देशों और उपबंधों के अनुसार आप भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हैं.'

Bhai aap please India aa jayein with family, I personally am worried about safety and security. As per CAA guidelines and clauses you are definitely eligible for Indian citizenship guaranteed 🙏🙏🙏🙏 @DanishKaneria61 — kuldeep choudhary (@kuldeepraj7708) April 24, 2025

@sanjaypandit956 नाम के शख्स ने लिखा है, 'मेरा मानना है कि तुम अपने आपको अखंड भारत का हिस्सा मानते हो.'

Mera manana hai ki tum apne aapko akhand Bharat ka hisa mante ho — Sanjay Mishra (@sanjaypandit956) April 24, 2025

@XOPraTeeKOX नाम के क्रिकेट प्रेमी ने लिखा है, 'दानिश भाई, एक हिंदू के तौर पर मैं आपकी तरफ से कहे गए सभी शब्दों को महसूस कर सकता हूं. वफादारी हमारे धर्म में अंतर्निहित है, सिर्फ हमारे विश्वास के प्रति नहीं, बल्कि उस भूमि के प्रति भी जहां हम पैदा हुए हैं. हिंदू होने का यही सही अर्थ है.'

Danish bhai, as a fellow Hindu, I feel every word you said. Loyalty is built into our dharma—not just to our faith, but to the land we're born in. That's what being a Hindu truly means.



You played with heart, you served with dignity—and still, you were made to carry a burden… — Prateek Pandey (@XOPraTeeKOX) April 24, 2025

बता दें दानिश कनेरिया पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं. इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुल 61 टेस्ट और 18 वनडे मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच वह टेस्ट की 112 पारियों में 34.8 की औसत से 261 और वनडे की 18 पारियों में 45.53 की औसत से 15 विकेट चटकाने में कामयाब रहे.

