Asia Cup 2025: 'हालत ऐसी है कि...', दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान टीम को लगाई लताड़, भारत के खिलाफ मैच से पहले दे दिया बड़ा बयान

Danish kaneria on Ind vs Pak Match: भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ़ लीजेंड्स का मैच नहीं खेला और इस मामले पर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है.

  • दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान क्रिकेट के गिरते स्तर को भारत-पाकिस्तान एशिया कप मैच पर कम प्रचार की वजह बताया है
  • पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाक के खिलाफ वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स मैच का बहिष्कार किया था
  • पाकिस्तान की टीम युवा खिलाड़ियों से भरी है और बाबर तथा रिज़वान जैसे प्रमुख खिलाड़ी इस बार टीम में नहीं हैं
Danish kaneria on Ind vs Pak Asia Cup 2025 Match: पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप मुकाबले को लेकर कम प्रचार के लिए पाकिस्तान क्रिकेट के गिरते स्तर को ज़िम्मेदार ठहराया है. कई सालों में पहली बार, मैदान पर हमेशा एक-दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी रहे इन पड़ोसियों के बीच क्रिकेट मैच को लेकर ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है. यह सब पहलगाम में हुए एक घातक आतंकवादी हमले के बाद शुरू हुआ, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे.

पहलगाम हमले के बाद, भारत के अनुभवी खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ़ लीजेंड्स मैच का बहिष्कार किया. एशिया कप के कार्यक्रम की घोषणा के बाद से, दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों को देखते हुए, इस बात पर लगातार बहस छिड़ी हुई है कि क्या भारत और पाकिस्तान को क्रिकेट मैच खेलना चाहिए.

हालांकि, बीसीसीआई ने कहा है कि वह केंद्र सरकार की उस नीति से बंधा है जो बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भागीदारी की अनुमति देती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय श्रृंखलाओं पर प्रतिबंध लगाती है. केंद्रीय खेल मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, भारत "अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय आयोजनों" में पाकिस्तान के साथ खेल सकता है, लेकिन "एक-दूसरे के देश में द्विपक्षीय खेल आयोजनों" में भाग नहीं ले सकता.

कनेरिया ने आईएएनएस से कहा, "इसमें कोई शक नहीं कि भारतीयों की भावनाएं आहत हुई हैं. भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ़ लीजेंड्स का मैच नहीं खेला और इस मामले पर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है. साथ ही, पाकिस्तान क्रिकेट का स्तर गिर गया है, यही वजह है कि इस बार भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर ज़्यादा चर्चा नहीं है."

इस अनुभवी गेंदबाज़ ने एशिया कप मैच में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की संभावनाओं पर भी संदेह व्यक्त करते हुए कहा, "अभी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है." उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की टीम युवाओं से भरी है, जिसमें बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान जैसे प्रमुख खिलाड़ी नहीं हैं. इसके विपरीत, भारत के पास सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में एक मज़बूत और गहरी बल्लेबाजी लाइनअप है.

कनेरिया ने आगे कहा, "पाकिस्तान छोटी टीमों से हार रहा है और टीम में लगातार बदलाव हो रहे हैं. इस बार न तो बाबर आज़म और न ही रिज़वान टीम में हैं... टीम की हालत ऐसी है कि अभी कोई स्थापित खिलाड़ी नहीं है. ज़्यादातर खिलाड़ी युवा हैं." कनेरिया ने कहा कि अगर पाकिस्तान हार भी जाता है, तो भी वे टीम के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने का दावा करेंगे. "वे एशिया कप में जाएंगे और अगर वे भारत से हार भी जाते हैं, तो भी वे कहेंगे कि हम अभी भी एक नई टीम बनाने की तैयारी कर रहे हैं."

"और अभी, भारत के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है. क्योंकि जिस तरह से पहली बार कप्तान बने शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के बिना भी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ बराबर की, वह भारत के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन था. "एशिया कप में, सूर्यकुमार यादव नेतृत्व कर रहे हैं. अगर आप भारत की बल्लेबाजी लाइनअप को देखें, तो यह गहराई तक जाती है. इसलिए, मुझे नहीं लगता कि इस मैच में कोई प्रतिस्पर्धा होगी," उन्होंने आगे कहा.

भारत ने बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात पर नौ विकेट की शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, जबकि पाकिस्तान ने शुक्रवार को ओमान पर 93 रनों की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की.

