IND vs PAK Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान मुकाबले पर रमीज़ राजा के एक लाइन के बयान से मची खलबली

Ramiz Raja on IND vs PAK Asia Cup 2025: इस मुकाबले में कप्तान सूर्यकुमार यादव के अलावा तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल से बतौर बल्लेबाज खासा उम्मीदें होंगी. वहीं, गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को परेशान करते नजर आ सकते हैं.

  • दुबई स्टेडियम में भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का छठा मुकाबला टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा
  • टीम इंडिया ने यूएई के खिलाफ अपना पहला मैच नौ विकेट से जीतकर ग्रुप-ए की टेबल में शीर्ष स्थान हासिल किया है
  • पाकिस्तान ने ओमान के खिलाफ 93 रन से जीत दर्ज की है और प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है
Ramiz Raja on IND vs PAK Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 का छठा मुकाबला खेला जाना है. टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में चौथी बार दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. टीम इंडिया ने टूर्नामेंट का अपना पहला मैच यूएई के खिलाफ खेला, जिसमें 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. भारतीय टीम इस समय ग्रुप-ए की प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पर है. वहीं, पाकिस्तान ने ओमान के खिलाफ 93 रन से अपना पहला मैच जीता. यह देश प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर मौजूद है. अगर टीम इंडिया यह मुकाबला जीत लेती है, तो शीर्ष स्थान मजबूत कर लेगी. अगर पाकिस्तानी टीम ने मैच जीता, तो भारत को पछाड़कर नंबर-1 स्थान हासिल कर लेगी.

रमीज़ राजा ने भारत-पकिस्तन मुकाबले पर कहा

रमीज़ राजा ने न्यूज़ 24 को दिए बयान में भारत-पकिस्तन मुकाबले को लेकर कहा की पाकिस्तान टीम को भारत के खिलाफ जीत के लिए किसी चमत्कार की जरूरत होगी.

दुबई की पिच का ऐसा है हाल

दुबई के इस मैदान की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार है. हालांकि, यहां तेज गेंदबाजों को शानदार पेस और बाउंस मिल रहा है. रविवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मुकाबले के दौरान बारिश की आशंका नहीं है. रात में ओस भी एक कारक हो सकती है. टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी का फैसला ले सकता है.

इस मुकाबले में कप्तान सूर्यकुमार यादव के अलावा तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल से बतौर बल्लेबाज खासा उम्मीदें होंगी. वहीं, गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को परेशान करते नजर आ सकते हैं.

पाकिस्तान की ओर से सईम अयूब और साहिबजादा फरहान टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाने का माद्दा रखते हैं. वहीं गेंदबाजी में मोहम्मद नवाज और सुफियान मुकीम पर सभी की निगाहें होंगी. भारत-पाकिस्तान के बीच टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में तीन मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 2 मैच जीते. वहीं, साल 2007 से अब तक टी20 फॉर्मेट में दोनों देश कुल 13 मैच खेल चुके हैं, जिसमें 9 मैच टीम इंडिया के नाम रहे.

भारत की टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजय सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा.

पाकिस्तान की टीम: सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, हुसैन तलत, हसन अली, खुशदिल शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर और सलमान मिर्जा.
 

