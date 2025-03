डेल स्टेन ने चुने वनडे क्रिकेट के टॉप 5 सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज, इस बॉलर को बताया ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम

Dale Steyn on top 5 quicks bowler in ODIs: साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन (Dale Steyn) ने वर्तमान से वनडे किकेट (Dale Steyn on ODI Cricket) के टॉप 5 सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज का चुनाव किया है. स्टेन ने ईएसपीएन पर बात करते हुए पांच गेंदबाजों का चुनाव किया है. पूर्व गेंदबाज ने पहले नंबर पर भारत के जसप्रीत बुमराह (Dale Steyn on Jasprit Bumrah) को जगह दी है .वहीं, दूसरे नंबर पर स्टेन की पसंद भारत के ही मोहम्मद शमी बने हैं. इसके अलावा नंबर तीन पर पूर्व साउथ अफ्रीकी गेंदबाज ने कागिसो रबाडा को जगह दी है. वहीं नंबर 4 पर स्टेन ने शाहीन शाह अफरीदी को भी लिस्ट में जगह दी है. इसके बाद स्टेन ने नंबर 5 के लिए दो तेज गेंदबाजों के नाम बताए हैं स्टेन ने नंबर 5 पर न्यूजीलैंड के मैट हेनरी और मार्को यानसन को चुना है.

जसप्रीत बुमराह को स्टेन ने दुनिया का सबसे बेस्ट गेंदबाज करार दिया और कहा कि "बुमराह नंबर वन पर है. वो एक अलग तरह के गेंदबाज हैं और उनके जैसा कोई नहीं है. वहीं, शमी को लेकर स्टेन ने कहा कि, मोहम्मद शमी भी मेरे लिए टॉप 2 में होंगे. शमी और बुमराह के लिए पिछला कुछ समय शानदार रहा है. ये दोनों गेंदबाज कमाल के रहे हैं"

इसके अलावा स्टेन ने रबाडा को लेकर भी बात की और कहा कि ,रबाडा एक ऐसे गेंदबाज हैं नई गेंद से या फिर पुरानी गेंद से, किसी भी समय गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहते हैं. दोनों गेंद से उनके अंदर विकेट लेने की काबिलियत है, यही कारण है कि रबाडा इस समय वनडे के बेस्ट गेंदबाजों में शामिल हैं".

वहीं, हेनरी और यानसन को लेकर स्टेन ने कहा कि, "दोनों मेरे लिए बराबरी पर है. ये दोनों गेंदबाज मुझे अच्छे लगते हैं. दोनों गेंदबाज अपने टीम के लिए वही करते हैं जिसकी टीम को जरूरत होती है. ये दोनों गेंदबाज ऐसे हैं जो किसी भी समय गेंदबाजी कर आपको विकेट निकाल कर दे सकते हैं. "