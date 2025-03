IPL 2025: 'इस तारीख को आईपीएल में यह टीम बनाएगी 300 रन', डेल स्टेन ने की भविष्यवाणी

Dale Steyn Makes Big Prediction on IPL 2025: आईपीएल 2025 के दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH vs RR) ने धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 286 रन बनाए हैं जो आईपीएल इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर है. हैदराबाद ने ही साल 2024 में आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर 287 रन बनाए हैं. वहीं, अब इस आईपीएल सीजन के आगाज के साथ ही हैदराबाद ने अपने पहले ही मैच में 286 रन बनाकर उस दावे को मजबूत कर दिया जिसमें पैट कमिंस ने कहा था कि इस सीजन हैदराबाद की टीम 300 रन बनाने का कमाल करेगी. वहीं, हैदराबाद के तूफानी बल्लेबाजी को देखकर डेल स्टेन ने रिएक्ट किया है.

पूर्व साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज डेल स्टेन (Dale Steyn Prediction viral on IPL 1st 300 Run) ने सनराइजर्स हैदराबाद के तूफान को देखकर भविष्यवाणी की और ऐलान किया है कि 17 अप्रैल को आईपीएल में 300 रन बनाने वाले हैं. स्टेन ने सोशल मीडिया (एक्स ) पर पोस्ट शेयर कर इस बात का महाऐलान कर दिया है.

Small prediction.

April 17 we'll see the first 300 in IPL.



Who knows, I might even be there to see it happen.