'चेन्नई उन्हें यह नहीं देगा', सैमसन को लेकर अश्विन का बड़ा बयान, दिगग्ज ऑफ स्पिनर ने किया वजह का भी खुलासा

अब इसका ऐलान होना औपचारिकता भर बाकी बचा है कि पिछले सीजन में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले संजू सैमसन अगले साल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेलते दिखाई पड़ेंगे. दोनों टीमों के बीच हुई ट्रेड के अनुसार राजस्थान को संजू सैमसन की जगह चेन्नई के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और सैम कुरेन मिलेंगे. निश्चित रूप से यह चेन्नई के लिए एक अच्छा सौदा है. इसका समर्थन पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ashwin on Samson) ने भी किया है, लेकिन लीजेंड बॉलर ने यह भी कहा है कि इस ट्रेड से सुपर किंग्स (CSK) को कप्तानी मिलने नहीं जा रही. अश्विन ने यह भी कहा कि संजू की जगह जडेजा को राजस्थान को देना भी चेन्नई का बड़ा फैसला है.

पूर्व ऑफ स्पिनर अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'मुझे नहीं लगता कि संजू को चेन्नई की कप्तानी मिल पाएगी. वजह यह है कि यह उनका पहला साल है और मुजे नहीं लगता कि चेन्नई का प्रबंधन सैमसन को सीधा कप्तानी सौंपने जा रहा है. लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर ट्रेड सफल रहता है, तो संजू भविष्य में चेन्नई की कमान संभालने के लिए एक अच्छा विकल्प हैं.'



दिग्गज ऑफ स्पिनर रहे अश्विन बोले, 'सैमसन के चेन्नई से जुड़ने के बाद सुपर किंग्स के टॉप ऑर्डर में दिखने वाली खाली जगह भर जाएगी. वहीं, धोनी के कप्तानी छोड़ने के बाद सीएसके ने ऋतुराज गायकवाड़ को नया कप्तान बनाया है. लेकिन, जब इस साल गायकवाड़ टूर्नामेंट की शुरुआत में चोटिल हो गए, तो पांच बार के चैंपियन होने का अनुभव रखने वाले धोनी ने कप्तानी संभाली. चेन्नई ने भी सैमसन में खासी रुचि दिखाई है, लेकिन यह भी साफ हो गया है कि यह धोनी का आखिरी आईपीएल संस्करण होगा.'



