क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने लियोनेल मेसी की बराबरी की, 6 FIFA वर्ल्ड कप में खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बने

पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो इतिहास में छह FIFA वर्ल्ड कप में खेलने वाले केवल दूसरे पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं. FIFA वर्ल्ड कप 2026 में डीआर कांगो के खिलाफ मैच के दौरान वे अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ इस खास लिस्ट में शामिल हो गए. डीआर कांगो के खिलाफ मैच में रोनाल्डो का खेलना उनके शानदार इंटरनेशनल करियर में एक और मील का पत्थर साबित हुआ, जिससे वर्ल्ड फुटबॉल के सबसे ऊंचे लेवल पर उनका रिकॉर्ड-तोड़ लंबा करियर और आगे बढ़ा.

हालांकि, पुर्तगाल के लिए 2026 FIFA वर्ल्ड कप कैंपेन की शुरुआत निराशाजनक रही, क्योंकि डीआर कांगो की जोश से भरी टीम ने उन्हें 1-1 से ड्रॉ पर रोक दिया. इससे पहले, अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने छह FIFA वर्ल्ड कप में खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा था. उन्होंने यह उपलब्धि अर्जेंटीना की अल्जीरिया पर 3-0 की जीत के दौरान हासिल की, जिसमें उन्होंने हैट्रिक भी लगाई थी.

अब रोनाल्डो के मेसी के साथ जुड़ने से, ये दोनों मौजूदा दौर के महान खिलाड़ी FIFA वर्ल्ड कप के छह एडिशन में खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं. यह ग्लोबल स्टेज पर दो दशकों से उनके लगातार शानदार प्रदर्शन को दिखाता है. FIFA वर्ल्ड कप 2026 के दौरान लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक खास "लिगेसी" स्लीव बैज पहने देखा गया. गवर्निंग बॉडी ने उन खिलाड़ियों को सम्मान देने के लिए यह नया सम्मान शुरू किया है जिन्होंने टूर्नामेंट के पांच या उससे ज़्यादा एडिशन में हिस्सा लिया है.

मेसी, जो अर्जेंटीना के मॉडर्न फुटबॉल दबदबे में अहम रहे हैं, और रोनाल्डो, जो पुर्तगाल के लंबे समय से कप्तान हैं, दोनों 2026 एडिशन में अपने रिकॉर्ड-तोड़ वर्ल्ड कप सफर को आगे बढ़ा रहे हैं. ये स्टार फुटबॉलर अपने छठे वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं.

ESPN के अनुसार, मेसी अब छह FIFA वर्ल्ड कप एडिशन (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 और 2026) में खेल चुके हैं, जो इंटरनेशनल फुटबॉल के सबसे ऊंचे लेवल पर उनके असाधारण लंबे करियर को दिखाता है.

रोनाल्डो ने सबसे पहले जर्मनी में 2006 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया, और उसके बाद 2010 (साउथ अफ्रीका), 2014 (ब्राज़ील), 2018 (रूस), 2022 (कतर) और 2026 (नॉर्थ अमेरिका) में लगातार खेले; इस तरह उन्होंने दो दशकों तक सबसे ऊंचे लेवल पर पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व किया.