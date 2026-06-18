तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बाद अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों के बागी होने की चर्चा तेज है. टूट की अटकलों के बीच दिल्ली में आज सुबह 11 बजे पार्टी ने एक अहम बैठक बुलाई है. जिसमें शिवसेना (UBT) ने अपने सभी लोकसक्षा सदस्यों को इस बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं. 'ऑपरेशन टाइगर' में शिवसेना (UBT) के 9 में से 6 सांसदों की टूटने की चर्चा है. दिल्ली में होने वाली इस बैठक के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर है. दूसरी ओर आज महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों पर भी वोटिंग हो रही है. इधर झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए वोटिंग जारी है. यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी में टूट की बात कही है. इन सभी सियासी सरगर्मियों पर आज नजर रहेंगी.



देश की इन सभी सहित अन्य बड़ी खबरों के लिए बने रहे NDTV के इस लाइव ब्लॉग के साथ. यहां आपको हर खबर के बारे में जानकारी देंगे.



Breaking News Live Updates: