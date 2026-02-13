T20 World Cup 2026: क्रिशन कलुगामागे, वो पिज्जा शेफ जिसने इटली टीम को दिलाई 10 विकेट से ऐतिहासिक जीत

Who Crishan Kalugamage The Pizza Chef ITA vs NEP T20 WC 2026: चार ओवर में 18 रन देकर तीन विकेट लेकर इटली के क्रिशन कलुगामागे ने अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप में पहली जीत दिलाई. नेपाल के खिलाफ मैच से पहले इटली फ़ेवरेट नहीं था, एक ऐसी टीम जो पिछले मैच में इंग्लैंड को चार रन से हराने से चूक गई थी. फिर भी, खिलाड़ियों ने शानदार ऑल-राउंड प्रदर्शन करते हुए 10 विकेट से ज़बरदस्त जीत हासिल की. ​​मैच के बाद, इटली के स्टैंड-इन कप्तान ने बताया कि टीम के ज़्यादातर खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट मुख्य प्रोफ़ेशन नहीं है. गुरुवार को नेपाल के ख़िलाफ़ टीम की ऐतिहासिक T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद इटली के स्टैंड-इन कप्तान हैरी मैनेंटी ने कहा, "हमारी टीम के 15 में से 12 खिलाड़ियों को क्रिकेट के अलावा काम करना पड़ता है."

"क्रिश एक अच्छा उदाहरण है. उन्हें अभी वर्ल्ड कप के एक मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, फिर भी वह गुजारा करने के लिए पिज्जा बनाते हैं."

मानेंटी के बगल में बैठे थे इटली के कोच जॉन डेविसन ने पिज्जा के आटे को उछालने की नकल की. ​​उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "इसीलिए वह इसे घुमा सकता है." मानेंटी ने टीम में भाईचारे की एक झलक देते हुए कहा, "इसीलिए वह इसे दोनों तरफ घुमा सकता है."

यह जीत यूरोप में एसोसिएट क्रिकेट के लिए एक अहम पल है. जबकि पारंपरिक पावरहाउस के पक्ष में इटैलियन टीम को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, एक अनुभवी नेपाली टीम के खिलाफ उनके प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि जुनून प्रोफेशनल फंडिंग की कमी से पैदा हुए अंतर को भर सकता है. इंग्लैंड को लगभग हराने से उत्साहित नेपाल, कलुगामागे की धोखा देने वाली फ्लाइटेड गेंदों के खिलाफ लय पाने के लिए संघर्ष कर रहा था. विनम्र "पिज़्ज़ा मेकर" ने टॉप ऑर्डर को चकमा दिया, उन्होंने एक ऐसी सतह पर टर्न पाया जिसे सबको उम्मीद थी की वो बल्लेबाजों के पक्ष में होगी.