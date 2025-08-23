इमरान ताहिर ने टी20 क्रिकेट में मचाया तहलका, 46 साल की उम्र में ऐसा कारनामा कर वर्ल्ड क्रिकेट को चौंकाया

Imran Tahir Script History in T20: सीपीएल 2025 में शनिवार को गुयाना अमेजन वॉरियर्स और एंटीगुआ और बरबुडा फॉल्कंस के बीच खेला गया. कप्तान इमरान ताहिर की खतरनाक गेंदबाजी के दम पर गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने जीत दर्ज की. वहीं, इमरान ताहिर ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. वह टी20 के इतिहास में पांच विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान बन गए. इमरान ताहिर ने एंटीगुआ और बरबुडा फॉल्कंस के साथ हुए मैच में 4 ओवर में 1 मेडन फेंकते हुए सिर्फ 22 रन देकर 5 विकेट लिए.

इमरान ताहिर का वर्ल्ड रिकॉर्ड

इमरान ताहिर टी20 इतिहास में पांच विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान बन गए हैं. उनसे पहले यह रिकॉर्ड मलावी के मोअज्जम अली बेग के नाम था. सितंबर 2004 में उन्होंने कैमरून के खिलाफ 22 रन देकर 5 विकेट लिए थे. वहीं, टी20 के इतिहास में पांच विकेट लेने वाले इमरान दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं. 46 साल 149 दिन की उम्र में उन्होंने एंटीगुआ के खिलाफ पांच विकेट लिए. कूक आइलैंड के खिलाड़ी तोमाकानुटे रीतावा ने 46 साल 299 दिन की उम्र में 2022 में फीजी के खिलाफ 19 रन देकर 5 विकेट लिए थे.

इमरान ताहिर टी20 इतिहास के चौथे सबसे सफल गेंदबाज हैं. 2006 में अपना करियर शुरू करने वाले ताहिर ने अंतर्राष्ट्रीय और लीग क्रिकेट मिलाकर कुल 436 मैच खेले हैं, जिसकी 419 पारियों में गेंदबाजी करते हुए कुल 554 विकेट हासिल किए हैं. राशिद खान पहले, ड्वेन ब्रावो दूसरे और सुनील नरेन तीसरे स्थान पर हैं. टी20 में एक पारी में 5 विकेट लेने की उपलब्धि इमरान ताहिर पांच बार हासिल कर चुके हैं.

इस फॉर्मेट में सर्वाधिक बार 5 विकेट लेने वालों की सूची में वह शाहीन अफरीदी, लसिथ मलिंगा, भुवनेश्वर कुमार, और शाकिब अल हसन के साथ दूसरे स्थान पर हैं. डेविड विजा 7 बार पांच विकेट लेकर सूची में पहले स्थान पर हैं. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके पाकिस्तान मूल के इमरान ताहिर ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 20 टेस्ट में 57, 107 वनडे में 173 और 38 टी20 में 63 विकेट लिए हैं.

अमेजन वॉरियर्स ने 83 रनों से जीता मैच

बात अगर मैच की करें तो कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) के नौवें मुकाबले में अमेजन वॉरियर्स ने एंटीगुआ पर 83 रन से बड़ी जीत दर्ज की. अमेजन वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. विकेटकीपर बल्लेबाज शाई होप और शिमरोन हेटमायर के तूफानी अर्धशतकों की मदद से टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 211 रन बनाए.

शाई होप ने 54 गेंद पर 5 छक्के और 6 चौके लगाते हुए 82 और हेटमायर ने 26 गेंद पर 5 छक्के और 5 चौके लगाते हुए नाबाद 65 रन बनाए. दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 44 गेंद पर 106 रन की साझेदारी की. रोमारियो शेफर्ड ने भी 8 गेंद पर नाबाद 22 रन बनाए जिसमें 2 छक्के और 2 चौके लगाए.

एंटीगुआ के लिए शमार स्प्रिंगर सबसे महंगे गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 ओवर में बिना किसी विकेट के 61 रन लुटाए. कप्तान इमाद वसीम ने 4 ओवर में 20 रन देकर 1, जेडन सिल्स ने 4 ओवर में 34 रन देकर 1, और ओबेड मैककॉय ने 4 ओवर में 47 रन देकर 1 विकेट लिए.

212 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरी एंटिगुआ अमेजन वॉरियर्स के गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बिखर गई। एंटीगुआ 15.2 ओवर में महज 128 रन पर सिमट गई. करिमा गोरे ने 14 गेंद पर सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली. वहीं, बेवोन जैकब्स ने 25 गेंद पर 26 रन बनाए. फेबियन एलेन ने 22 रन बनाए. इन तीनों के अलावा टीम का अन्य कोई भी बल्लेबाज अमेजन वॉरियर्स के गेंदबाजों के सामने नहीं टिक सका.