45 साल के हुए कोच गौतम गंभीर, पूर्व साथी खिलाड़ी युवराज और रैना ने जन्मदिन पर दी बधाई

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर बुधवार को 45 साल के हो गए. उनके पूर्व साथी खिलाड़ियों युवराज सिंह और सुरेश रैना ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी.

गंभीर अपना 45वां जन्मदिन काम करते हुए बिताएंगे, क्योंकि आज हैदराबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे T20I मैच में वे भारत को जीत दिलाने की कोशिश करेंगे. पांच मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे है, इसलिए जीत से मेजबान टीम सीरीज अपने नाम कर लेगी.

जुलाई 2024 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच का पद संभालने वाले गंभीर ने टीम को 2025 ICC चैंपियंस ट्रॉफी, 2025 ACC पुरुष एशिया कप और 2026 ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताया है. टीम इंडिया में गंभीर के पूर्व साथी खिलाड़ी युवराज सिंह ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और अपना समर्थन जताते हुए उनकी सफलता की कामना की.

इंस्टाग्राम पोस्ट में युवराज ने कहा, "GG, तुम जानते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और चाहता हूं कि तुम लगातार और मजबूत होते जाओ! जन्मदिन मुबारक हो भाई, हमेशा आगे बढ़ते रहो और हमें गौरवान्वित करते रहो! ढेर सारा प्यार."



वहीं, सुरेश रैना ने भी गंभीर को जन्मदिन की बधाई दी और उन्हें "मैदान पर फाइटर" बताया.

रैना ने अपने X पोस्ट में कहा, "जन्मदिन मुबारक हो, गौती भाई. मैदान पर फाइटर, दिल से चैंपियन और एक ऐसे व्यक्ति जो हमेशा भारतीय क्रिकेट के लिए मजबूती से खड़े रहे हैं. आपके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और आपके सफर में और भी कई उपलब्धियों की कामना करता हूं. प्रेरित करते रहें, नेतृत्व करते रहें." जन्मदिन की बधाई, गौती भाई 🎂🇮🇳 मैदान पर एक फाइटर, दिल से एक चैंपियन और एक ऐसे इंसान जो हमेशा भारतीय क्रिकेट के लिए मजबूती से खड़े रहे. आपके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और आपके सफर में और भी कई उपलब्धियों की कामना करता हूं. ऐसे ही प्रेरित करते रहें और नेतृत्व करते रहें! 💙🏏 @GautamGambhir https://t.co/ayPHRYWBd3

— सुरेश रैना🇮🇳 (@ImRaina) 14 अक्टूबर, 2026

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी टीम इंडिया के कोच को उनके 45वें जन्मदिन पर बधाई दी.

उन्होंने कहा, "@GautamGambhir को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. क्रिकेट के प्रति आपका जुनून, प्रतिस्पर्धी भावना और भारतीय क्रिकेट के प्रति अटूट प्रतिबद्धता लगातार प्रेरित करती है. भारतीय क्रिकेट की प्रगति और गौरव में योगदान करते हुए आपको अच्छा स्वास्थ्य, खुशी और निरंतर सफलता मिले. आने वाला साल आपके लिए शानदार हो."

@GautamGambhir को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. क्रिकेट के प्रति आपका जुनून, प्रतिस्पर्धी भावना और भारतीय क्रिकेट के प्रति अटूट प्रतिबद्धता लगातार प्रेरित करती है. भारतीय क्रिकेट की प्रगति और गौरव में योगदान करते हुए आपको अच्छा स्वास्थ्य, खुशी और निरंतर सफलता मिले. आने वाला साल आपके लिए शानदार हो.

— राजीव शुक्ला (@ShuklaRajiv) 14 अक्टूबर, 2026

अपने खेल के दिनों में, खासकर मुश्किल समय में यादगार प्रदर्शन के लिए जाने जाने वाले गंभीर ने भारत के लिए एक बेहतरीन ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर खेला. उन्होंने वीरेंद्र सहवाग के साथ मिलकर ओपनिंग करते हुए गेंदबाजों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कीं. 2003 में अपने इंटरनेशनल डेब्यू से लेकर 2016 में रिटायरमेंट तक, गंभीर ने 58 बार भारत की सफ़ेद टेस्ट जर्सी पहनी. उन्होंने 106 पारियों में 41.95 की औसत से 4,154 रन बनाए, जिसमें नौ शतक और 22 अर्धशतक शामिल थे और उनका बेस्ट स्कोर 206 रन था.

कभी नंबर वन टेस्ट बल्लेबाज़ रहे गंभीर ने 2008-09 के दौरान दो साल में शानदार प्रदर्शन किया. 13 टेस्ट मैचों की इस अवधि में उन्होंने 25 पारियों में 77.54 की औसत से 1,861 रन बनाए, जिसमें सात शतक और सात अर्धशतक शामिल थे. इस प्रदर्शन के लिए उन्हें 2009 में ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ़ द ईयर का अवॉर्ड मिला. न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ नेपियर टेस्ट बचाने और भारत को 1-0 से सीरीज़ जिताने के लिए खेली गई उनकी 436 गेंदों की मैराथन पारी (137 रन) विदेशी धरती पर किसी भारतीय के सबसे बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक मानी जाती है.

2011 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान गंभीर अपने करियर के चरम पर थे. उन्होंने नौ पारियों में 43.66 की औसत से 393 रन बनाए और सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में छठे और अपनी टीम में दूसरे स्थान पर रहे. उन्होंने चार अर्धशतक लगाए, जिसमें फ़ाइनल में श्रीलंका के खिलाफ़ 122 गेंदों पर खेली गई 97 रनों की पारी भी शामिल थी. इस पारी की बदौलत भारत ने मुंबई के खचाखच भरे वानखेड़े स्टेडियम में 275 रनों के लक्ष्य का पीछा किया और 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीता. उनकी मिट्टी से सनी जर्सी उनके दृढ़ संकल्प और हर हाल में जीतने की मानसिकता की निशानी है.

37 मैचों और 35 पारियों में 27.41 की औसत, 119 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट और सात अर्धशतकों के साथ 932 रन बनाने वाले गंभीर भारत के शुरुआती T20 स्टार्स में से एक थे. उन्हें 2007 ICC T20 वर्ल्ड कप फ़ाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ़ खेली गई उनकी अहम 75 रनों की पारी के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, जिसने भारत को 157/5 का मैच जिताऊ स्कोर बनाने में मदद की थी.