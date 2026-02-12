T20 World Cup 2026; IND vs NAM: गौतम गंभीर की ये रणनीति पलट देगी हर बाजी, कप्तान सूर्या के साथ इस रोल में नजर आएंगे तिलक वर्मा

- मुख्य कोच गौतम गंभीर ने टीम को शुरुआती विकेट जल्दी गिरने पर संयम से खेलने के निर्देश दिए हैं
- गंभीर की रणनीति के तहत मिडिल ऑर्डर साझेदारी से दबाव की स्थिति में टीम संतुलन बनाए रखेगी
- जसप्रीत बुमराह नामीबिया के खिलाफ मैच के लिए पूरी तरह फिट होकर टीम में लौट आए हैं
Tilak Varma on Gautam Gambhir Strategy IND vs NAM T20 World Cup 2026: भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा ने मौजूदा टी20 विश्व कप में टीम की रणनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने खुलासा किया कि मुख्य कोच गौतम गंभीर ने टीम को साफ निर्देश दिए हैं कि अगर अमेरिका के खिलाफ मैच की तरह शुरुआती विकेट जल्दी गिरें तो घबराने के बजाय संयम से खेलना होगा. तिलक ने कहा, “कोच गौतम गंभीर ने हमसे कहा है कि अगर अमेरिका के खिलाफ हुए मैच की तरह विकेट जल्दी-जल्दी गिरें तो हमें सावधानी से खेलना चाहिए. जरूरत पड़ने पर सूर्यकुमार भाई और मैं सूत्रधार की भूमिका निभा सकते हैं.”
गंभीर की इस रणनीति का मकसद है कि टीम दबाव की स्थिति में भी संतुलन बनाए रखे और मिडिल ऑर्डर साझेदारी के दम पर मैच को संभाले.
अमेरिका मैच से मिली सीख
भारत ने सात फरवरी को अमेरिका के खिलाफ अपने पहले मुकाबले में छह विकेट जल्दी गंवा दिए थे. हालांकि बाद में टीम ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबला आराम से जीत लिया. इस मैच ने टीम को यह सबक दिया कि टी20 जैसे तेज फॉर्मेट में भी हालात के अनुसार बल्लेबाजी की गति बदलना जरूरी है.
बुमराह की वापसी से बढ़ेगा आत्मविश्वास
तिलक वर्मा ने यह भी पुष्टि की कि स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह नामीबिया के खिलाफ मुकाबले के लिए पूरी तरह फिट हैं. उन्होंने कहा, “जसप्रीत बुमराह फिट हैं और नामीबिया के खिलाफ कल के मैच के लिए उपलब्ध हैं.” बुमराह की वापसी से टीम की गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती मिलेगी.
पाकिस्तान मुकाबले पर फिलहाल ध्यान नहीं
15 फरवरी को कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले हाई-वोल्टेज मुकाबले पर तिलक ने संयमित प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि टीम एक समय में एक मैच पर ध्यान दे रही है और फिलहाल पूरा फोकस नामीबिया के खिलाफ मैच पर है.
“हम एक समय में एक मैच पर ही ध्यान दे रहे हैं. हम श्रीलंका की परिस्थितियों और मैच के लिए तैयार हैं.”
शानदार फॉर्म में तिलक वर्मा
चोट से उबरकर वापसी करने वाले तिलक वर्मा ने अभ्यास मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन किया. उन्होंने अमेरिका के खिलाफ 24 गेंद में 38 रन और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 19 गेंद में 48 रन बनाकर अपनी तैयारी और लय का संकेत दिया. उन्होंने कहा, “विश्व कप टीम में वापसी कर खुश हूं. मेरा एकमात्र लक्ष्य टीम को विश्व कप जीतने में मदद करना है.”
गौतम गंभीर की रणनीति साफ है अगर शुरुआती झटके लगें तो घबराने के बजाय संयम, साझेदारी और समझदारी से पारी को आगे बढ़ाया जाए. तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं.
