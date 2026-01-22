छोले भटूरे और विराट कोहली! 37 साल की उम्र में दुनिया के सबसे फ़िट क्रिकेटर का राज़

वनडे क्रिकेट के डॉन ब्रैडमैन, ‘किंग' कोहली अगर छोले-भटूरे खाते दिख जाएं तो ये उनके फ़ैन्स के लिए ये उनकी किसी बड़ी शतकीय पारी से कम बड़ी बात नहीं होगी. विराट 37 साल की उम्र में भी ना सिर्फ़ भारत में बल्कि दुनिया के सबसे फ़िट खिलाड़ियों में से एक नज़र आते हैं. यही वजह है कि वो आज भी बिना थके क्रिकेट की दुनिया के ‘टन-मशन' और ‘रन-मशीन' बने नज़र आते हैं.

‘विरुष्का' इसलिए हो रहे सोशल मीडिया पर वायरल

विराट ने सोशल मीडिया साइट ‘X' पर अपने 65.8 मिलियन फ़ॉलोअर्स यानी क़रीब साढ़े 6 करोड़ फ़ैन्स के लिए एक विज्ञापन पोस्ट किया है जहां वो दिल्ली की छोले-भटूरे की सुगंध को याद कर रहे हैं. लेकिन ये याद रखना चाहिए कि विराट ना तो रेग्युलर तौर पर छोले-भटूरे खाते हैं और ना ही कोई ऐसी चीज़ जो उनकी फ़िटनेस को प्रभावित कर सके.

Sun, sand… and a little surprise!



Explore Dubai's quiet deserts, beaches and colourful streets (dance moves included!). From chole bhature to skyline views, every moment is unforgettable. Ready to see what the city has in store for you? #Ad #VisitDubai pic.twitter.com/9IMJ2XZZxX — Virat Kohli (@imVkohli) January 22, 2026

तो फिर क्या खाते हैं विराट?

बताया जाता है कि विराट का खाने में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है. इसके अलावा वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फ़ैट्स, घरेलू खाना, स्टीम्ड या ग्रिल्ड खाना खाते हैं. मक्खन, तेल-घी का कम से कम इस्तेमाल होता है. जंक फुड ना के बराबर खाते हैं. मीठा, शुगरी ड्रिंक्स या रिफ़ाइन्ड शुगर से वो दूर ही रहते हैं. उनके खाने में दाल, टोफु, सब्जियां, नट्स और फल भी अच्छी मात्रा में आते हैं. दिल्ली में खेले गए अपने आखिरी रणजी मैच में उनके बाक़ी खिलाड़ियों के साथ कढ़ी-चावल खाने की ख़बर भी आई थी.

Today's session included a lot of band work for lower body strengthening; including lateral band walk, monster walk and then striding a distance of 80 meters x 12 repetitions at speed of 16km/hr on treadmill. 15 second break between each stride and completing 2 sets of 12. pic.twitter.com/Mc5L8Lhk10 — Virat Kohli (@imVkohli) June 19, 2018

विराट बकायदा जिम में अपना अच्छा-खासा वक्त बिताते हैं और इसे वो मिस भी नहीं करते. जिम, मेडिटेटेशन और पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ धर्म-कर्म करते हुए वो खुद को मानसिक और शारीरिक तौर पर बेहद अनुशासित रखते हैं.

विराट का फ़िटनेस लेवल

विराट कोहली का फ़िटनेस टेस्ट यानी ‘यो-यो टेस्ट' साल 2025 में 21.6 बताया गया है. ये लेवल दुनिया के शानदार हॉकी खिलाड़ियों का होता है. जबकि क्रिकेटर्स में YO-YO टेस्ट का लेलव आमतौर पर 16.1 से 15.5 के बीच होता है.