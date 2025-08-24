'सब कुछ झोंक दिया...', चेतेश्वर पुजारा ने लिया संन्यास तो अनिल कुंबले ने सुनाई उनके संघर्ष की दास्तां

Cheteshwar Pujara Retires: टीम इंडिया के भरोसेमंद बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने अपने 20 साल के क्रिकेट करियर पर विराम लगा दिया है. उन्होंने आज (24 अगस्त 2025) सोशल मीडिया के माध्यम से क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है. जिसके बाद क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया है. पूर्व क्रिकेटर एवं उनके चाहने वाले फैंस सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अपना विचार साझा कर रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है-

अनिल कुंबले

भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने पुजारा के संन्यास पर अपना विचार साझा करते हुए लिखा है, 'शानदार करियर के लिए बधाई! आप इस अद्भुत खेल के एक बेहतरीन एंबेसडर रहे हैं चेतेश्वर पुजारा.'

उन्होंने आगे लिखा है, 'क्रिकेट के मैदान में आपकी सभी उपलब्धियों पर हम सभी को गर्व है. आपने टीम के लिए अपना सब कुछ लगा दिया! आपके साथ काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात थी और आशा करते हैं कि आप अपनी दूसरी पारी में भी इसी तरह चमकते रहेंगे! आपको, पूजा, अदिति और आपके पिताजी के लिए शुभकामनाएं. शाबाश!!'

Congratulations on a fantastic career!You have been a great ambassador of this wonderful game @cheteshwar1 We are all proud of all your achievements on the cricket field. You gave it your all for the team! It was a privilege to have worked with you and may you continue to shine… — Anil Kumble (@anilkumble1074) August 24, 2025

गौतम गंभीर

टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी एवं मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर ने भी पुजारा के संन्यास पर बयान दिया है. उन्होंने लिखा है, 'जब तूफान आया, तब भी वह डटे रहे, जब उम्मीदें धूमिल हो रही थीं, तब भी उन्होंने संघर्ष किया. पुज्जी, बधाई हो.'

He stood tall when the storm raged, he fought when hope was fading. Congratulations Pujji 🇮🇳@cheteshwar1 pic.twitter.com/0Tj836uoO9 — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) August 24, 2025

चेतेश्वर पुजारा का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें चेतेश्वर पुजारा के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो वो देश के लिए कुल 108 मुकाबले खेलने में कामयाब रहे. जिसमें 103 टेस्ट और पांच वनडे शामिल है. यहां टेस्ट की 176 पारियों में वह 43.60 की औसत से 7195 रन बनाने में कामयाब रहे.

वहीं उनके बल्ले से वनडे की पांच पारियों में 10.20 की औसत से 51 रन निकले. वनडे में उनका एक मैच में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 27 रनों का रहा.

