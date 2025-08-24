विज्ञापन
'सब कुछ झोंक दिया...', चेतेश्वर पुजारा ने लिया संन्यास तो अनिल कुंबले ने सुनाई उनके संघर्ष की दास्तां

Cheteshwar Pujara Retires: अनिल कुंबले ने पुजारा के संन्यास पर अपना विचार साझा करते हुए लिखा है, 'शानदार करियर के लिए बधाई! आप इस अद्भुत खेल के एक बेहतरीन एंबेसडर रहे हैं चेतेश्वर पुजारा.'

Cheteshwar Pujara
  • चेतेश्वर पुजारा ने 24 अगस्त 2025 को सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है.
  • पुजारा ने 20 वर्षों तक क्रिकेट खेलते हुए भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
  • उनके संन्यास की घोषणा के बाद क्रिकेट जगत और प्रशंसकों में गहरा असर और प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं.
Cheteshwar Pujara Retires: टीम इंडिया के भरोसेमंद बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने अपने 20 साल के क्रिकेट करियर पर विराम लगा दिया है. उन्होंने आज (24 अगस्त 2025) सोशल मीडिया के माध्यम से क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है. जिसके बाद क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया है. पूर्व क्रिकेटर एवं उनके चाहने वाले फैंस सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अपना विचार साझा कर रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है-

अनिल कुंबले

भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने पुजारा के संन्यास पर अपना विचार साझा करते हुए लिखा है, 'शानदार करियर के लिए बधाई! आप इस अद्भुत खेल के एक बेहतरीन एंबेसडर रहे हैं चेतेश्वर पुजारा.'

उन्होंने आगे लिखा है, 'क्रिकेट के मैदान में आपकी सभी उपलब्धियों पर हम सभी को गर्व है. आपने टीम के लिए अपना सब कुछ लगा दिया! आपके साथ काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात थी और आशा करते हैं कि आप अपनी दूसरी पारी में भी इसी तरह चमकते रहेंगे! आपको, पूजा, अदिति और आपके पिताजी के लिए शुभकामनाएं. शाबाश!!'

गौतम गंभीर

टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी एवं मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर ने भी पुजारा के संन्यास पर बयान दिया है. उन्होंने लिखा है, 'जब तूफान आया, तब भी वह डटे रहे, जब उम्मीदें धूमिल हो रही थीं, तब भी उन्होंने संघर्ष किया. पुज्जी, बधाई हो.'

चेतेश्वर पुजारा का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें चेतेश्वर पुजारा के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो वो देश के लिए कुल 108 मुकाबले खेलने में कामयाब रहे. जिसमें 103 टेस्ट और पांच वनडे शामिल है. यहां टेस्ट की 176 पारियों में वह 43.60 की औसत से 7195 रन बनाने में कामयाब रहे.

वहीं उनके बल्ले से वनडे की पांच पारियों में 10.20 की औसत से 51 रन निकले. वनडे में उनका एक मैच में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 27 रनों का रहा.

India, Cheteshwar Arvind Pujara, Cricket
