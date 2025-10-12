जब 3 दिन में थिएटर से गायब हो रहीं हिंदी फिल्में तब इस फिल्म ने पूरे किए 100 दिन, दुनियाभर में कमाए 7350 करोड़

जब बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस से तीन दिन में ही हवा हो रही हैं, ऐसे में एक ऐसी भी फिल्म है जिसने सिनेमाघरों में 100 दिन पूरे कर लिए हैं. इस फिल्म ने दुनियाभर में 7350 करोड़ करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. जिस फिल्म ने ये कारनामा कर दिखाया है, ये एक मशहूर फ्रेंचाइजी की सातवीं फिल्म है. हम यहां बात कर रहे हैं 'जुरासिक वर्ल्ड: रिबर्थ' की. फिल्म ने भारत के सिनेमाघरों में असाधारण 100 दिन का मील का पत्थर पार कर लिया है.

'जुरासिक वर्ल्ड: रिबर्थ' ने भारत में अपनी रिलीज के बाद से जबरदस्त प्रदर्शन किया है. सैकनिल्क के अनुसार, 'जुरासिक वर्ल्ड: रिबर्थ' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल 120.5 करोड़ रुपये (ग्रॉस) की कमाई की है जबकि इसका नेट कलेक्शन 100.35 करोड़ रुपये के आसपास है. दुनिया भर में, फिल्म ने 867.9 मिलियन डॉलर (लगभग 7,350 करोड़ रुपये) का कलेक्शन है. यह 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जो इसके बजट 180 मिलियन डॉलर (1,550 करोड़ रुपये) से कहीं अधिक साबित हुई है.

'जुरासिक वर्ल्ड: रिबर्थ' में स्कारलेट योहानसन, जोनाथन बेली और महरशला अली की शानदार एक्टिंग, सांस रोकने वाले विजुअल इफेक्ट्स और सिनेमा के सबसे प्रिय फ्रेंचाइजी की विरासत ने दर्शकों को थिएटरों तक खींचा. पीवीआर आईनॉक्स लिमिटेड के सीईओ- राजस्व एवं संचालन, गौतम दत्ता ने जोड़ा: 'जुरासिक वर्ल्ड: रिबर्थ ने भारत में थिएट्रिकल मनोरंजन की सच्ची भावना को पुनर्जीवित किया है. आज के गतिशील कंटेंट परिदृश्य में सिनेमाघरों में 100 दिनों का पूरा करना दुर्लभ और उल्लेखनीय उपलब्धि है—और यह एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि दर्शक अभी भी बड़े पर्दे पर भव्य कहानियों के सामूहिक जादू की लालसा रखते हैं.'

जुरासिक सीरीज की फिल्में डायनासोर-थीम वाली रोमांचक साइंस-फिक्शन फिल्में हैं, जो माइकल क्रिचटन के उपन्यास पर बेस्ड हैं. इस सीरीज में अब तक छह फिल्में रिलीज हो चुकी हैं. पहली फिल्म, जुरासिक पार्क (1993), स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित, एक ऐतिहासिक कृति थी. इसके बाद आईं द लॉस्ट वर्ल्ड: जुरासिक पार्क (1997) और जुरासिक पार्क तीन (2001). इसके बाद सीरीज को रिबूट किया गया, जिसमें जुरासिक वर्ल्ड (2015), जुरासिक वर्ल्ड: फॉलन किंगडम (2018), और जुरासिक वर्ल्ड: डोमिनियन (2022) शामिल हैं.