"मेरे लिए यह सम्मान..." चेतेश्वर पुजारा ने पीएम मोदी से रिटायरमेंट पर मिले पत्र पर जताया आभार

Cheteshwar Pujara on Receiving letter from PM Narendra Modi: क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले चुके चेतेश्वर पुजारा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दीं, जिसके लिए पुजारा ने उनका आभार जताया है. चेतेश्वर पुजारा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि यह मेरे लिए यह सम्मान की बात है कि रिटायरमेंट पर मुझे माननीय प्रधानमंत्री से प्रशंसा-पत्र प्राप्त हुआ. बता दें, पुजारा ने भारत के लिए 103 टेस्ट खेले हैं, जिसमें उन्होंने 7195 रन बनाए हैं. पुजारा ने टेस्ट में 16217 गेंदों का सामना किया है. पुजारा ने बल्ले से क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में 19 शतक और 35 अर्द्धशतक आए.

चेतेश्वर पुजारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए 'एक्स' पर लिखा,"मेरे लिए यह सम्मान की बात है कि रिटायरमेंट पर मुझे माननीय प्रधानमंत्री से प्रशंसा-पत्र प्राप्त हुआ. आपकी ओर से व्यक्त की गई भावनाओं के लिए मैं बहुत आभारी हूं. जीवन की दूसरी पारी की ओर बढ़ते हुए, मैं मैदान पर बिताए हर पल और सभी से मिले प्रेम और सम्मान को संजोकर रखूंगा."

I was honoured to receive a letter of appreciation on my retirement from our Honourable Prime Minister. The warm sentiments expressed are much appreciated. While I venture into my second innings, I cherish every memory on the field, and all the love and appreciation I have… pic.twitter.com/s74fIYrboM — Cheteshwar Pujara (@cheteshwar1) August 31, 2025

प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय क्रिकेटर को बधाई देते हुए पत्र में लिखा,"मुझे क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने के आपके फैसले के बारे में पता चला. इस घोषणा के बाद, फैंस और क्रिकेट जगत ने आपकी उल्लेखनीय उपलब्धियों की सराहना की है. मैं आपके शानदार क्रिकेट करियर के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं."

उन्होंने लिखा,"क्रिकेट के छोटे प्रारूपों के प्रभुत्व वाले युग में, आप खेल के लंबे प्रारूप की खूबसूरती की याद दिलाते थे. आपके अडिग स्वभाव और लंबे समय तक एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी करने की क्षमता ने आपको भारतीय बल्लेबाजी क्रम का आधार बनाया. आपका उत्कृष्ट क्रिकेट करियर उल्लेखनीय कौशल और संकल्प के पलों से भरा है, खासकर विदेशों में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में."

पीएम मोदी ने लिखा,"मुझे यकीन है कि आपके पिता को आप पर गर्व होगा. पूजा और अदिति आपके साथ अधिक समय बिताकर बहुत खुश होंगी. उन्होंने आपको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए बहुत त्याग किए हैं. मैदान के अलावा, एक कमेंटेटर के रूप में आपका विश्लेषण क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत मूल्यवान साबित होता है. मुझे विश्वास है कि आप खुद को खेल से जोड़े रखेंगे और उभरते क्रिकेटर्स को प्रेरित करेंगे."

