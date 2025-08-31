विज्ञापन
विशेष लिंक

"मेरे लिए यह सम्मान..." चेतेश्वर पुजारा ने पीएम मोदी से रिटायरमेंट पर मिले पत्र पर जताया आभार

Cheteshwar Pujara Reaction on PM Narendra Modi: चेतेश्वर पुजारा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि यह मेरे लिए यह सम्मान की बात है कि रिटायरमेंट पर मुझे माननीय प्रधानमंत्री से प्रशंसा-पत्र प्राप्त हुआ.

Read Time: 3 mins
Share
"मेरे लिए यह सम्मान..." चेतेश्वर पुजारा ने पीएम मोदी से रिटायरमेंट पर मिले पत्र पर जताया आभार
Cheteshwar Pujara: पुजारा ने पीएम मोदी से रिटायरमेंट पर मिले पत्र पर जताया आभार
  • पीएम मोदी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाले पुजारा को उनके शानदार करियर के लिए बधाई दी.
  • पुजारा ने भारत के लिए 103 टेस्ट मैच खेले और 7195 रन बनाकर 19 शतक व 35 अर्धशतक लगाए हैं.
  • पुजारा ने प्रधानमंत्री के प्रशंसा-पत्र के लिए आभार जताया और जीवन की दूसरी पारी की ओर बढ़ने की बात कही.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Cheteshwar Pujara on Receiving letter from PM Narendra Modi: क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले चुके चेतेश्वर पुजारा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दीं, जिसके लिए पुजारा ने उनका आभार जताया है. चेतेश्वर पुजारा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि यह मेरे लिए यह सम्मान की बात है कि रिटायरमेंट पर मुझे माननीय प्रधानमंत्री से प्रशंसा-पत्र प्राप्त हुआ. बता दें, पुजारा ने भारत के लिए 103 टेस्ट खेले हैं, जिसमें उन्होंने 7195 रन बनाए हैं. पुजारा ने टेस्ट में 16217 गेंदों का सामना किया है. पुजारा ने बल्ले से क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में 19 शतक और 35 अर्द्धशतक आए.

चेतेश्वर पुजारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए 'एक्स' पर लिखा,"मेरे लिए यह सम्मान की बात है कि रिटायरमेंट पर मुझे माननीय प्रधानमंत्री से प्रशंसा-पत्र प्राप्त हुआ. आपकी ओर से व्यक्त की गई भावनाओं के लिए मैं बहुत आभारी हूं. जीवन की दूसरी पारी की ओर बढ़ते हुए, मैं मैदान पर बिताए हर पल और सभी से मिले प्रेम और सम्मान को संजोकर रखूंगा."

प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय क्रिकेटर को बधाई देते हुए पत्र में लिखा,"मुझे क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने के आपके फैसले के बारे में पता चला. इस घोषणा के बाद, फैंस और क्रिकेट जगत ने आपकी उल्लेखनीय उपलब्धियों की सराहना की है. मैं आपके शानदार क्रिकेट करियर के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं."

उन्होंने लिखा,"क्रिकेट के छोटे प्रारूपों के प्रभुत्व वाले युग में, आप खेल के लंबे प्रारूप की खूबसूरती की याद दिलाते थे. आपके अडिग स्वभाव और लंबे समय तक एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी करने की क्षमता ने आपको भारतीय बल्लेबाजी क्रम का आधार बनाया. आपका उत्कृष्ट क्रिकेट करियर उल्लेखनीय कौशल और संकल्प के पलों से भरा है, खासकर विदेशों में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में."

पीएम मोदी ने लिखा,"मुझे यकीन है कि आपके पिता को आप पर गर्व होगा. पूजा और अदिति आपके साथ अधिक समय बिताकर बहुत खुश होंगी. उन्होंने आपको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए बहुत त्याग किए हैं. मैदान के अलावा, एक कमेंटेटर के रूप में आपका विश्लेषण क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत मूल्यवान साबित होता है. मुझे विश्वास है कि आप खुद को खेल से जोड़े रखेंगे और उभरते क्रिकेटर्स को प्रेरित करेंगे."

यह भी पढ़ें: IPL से संन्यास, अब इस विदेशी लीग में खेलते दिख सकते हैं अश्विन, नीलामी के लिए करवाया रजिस्ट्रेशन

यह भी पढ़ें: India vs Japan Hockey Asia Cup Highlights: हरमनप्रीत के दो गोल से भारत ने जापान को 3-2 से हराया

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cheteshwar Arvind Pujara, India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com