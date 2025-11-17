विज्ञापन
IND vs SA: हार के बाद रणनीति को लेकर चेतेश्वर पुजारा की टीम इंडिया को नसीहत, पिच को लेकर कह दी ये बड़ी बात

Cheteshwar Pujara on Team India Batting Approach IND vs SA: भारतीय टीम दो मुकाबलों की टेस्ट सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई है. सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाना है, जिसे जीतकर टीम इंडिया सीरीज को 1-1 से बराबरी पर खत्म करना चाहेगी.

  • साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में भारत को 30 रन से हार का सामना करना पड़ा
  • पुजारा ने घरेलू पिचों को हार का बहाना न मानते हुए खिलाड़ियों की क्षमता पर भरोसा जताया और पिच की आलोचना की
  • पुजारा ने कहा कि खराब बल्लेबाजी के लिए केवल खिलाड़ियों को दोष देना गलत है, क्योंकि पिच भी कठिन थी
Cheteshwar Pujara on Team India Batting Approach IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में 30 रन की हार के बाद भारत के दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने टीम की बल्लेबाजी रणनीति पर सवाल उठाए हैं. 124 रन के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम दूसरी पारी में सिर्फ 93 रन पर ढेर हो गई. पूरे मैच में पिच की असमान उछाल और तेज टर्न को लेकर कई विशेषज्ञों ने चिंता जताई, जिनमें पुजारा भी शामिल थे.

"घरेलू पिचों पर हार, बदलाव का बहाना नहीं"

पुजारा ने जियोस्टार से कहा कि घरेलू परिस्थितियों में भारतीय टीम के पास इतने कुशल खिलाड़ी हैं कि पिच के बदलावों को हार का कारण नहीं माना जा सकता. उन्होंने यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल और वाशिंगटन सुंदर जैसे बल्लेबाजों के प्रथम ेणी रिकॉर्ड का जिक्र करते हुए कहा कि इन खिलाड़ियों में घरेलू स्तर पर मैच जीतने की क्षमता है.

उनके अनुसार, अगर यही मैच बेहतर विकेट पर खेला जाता तो भारत के जीतने की संभावना ज्यादा रहती. उन्होंने यह भी कहा कि भारत ‘ए' जैसी टीम भी साउथ अफ्रीका को मात दे सकती है, इसलिए पिच के बदलाव को हार का कारण बताना सही नहीं.

"सिर्फ बल्लेबाजों को जिम्मेदार ठहराना गलत"

पुजारा ने साफ कहा कि खराब बल्लेबाजी के लिए केवल खिलाड़ियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने बताया कि टीम प्रबंधन ने टर्निंग विकेट की मांग जरूर की थी, लेकिन जिस तरह की पिच मिली, उस पर बल्लेबाजी बेहद कठिन थी. दोनों टीमों की पारी के आंकड़े बताते हैं कि यह विकेट संतुलित नहीं था और केवल एक ही खिलाड़ी अर्धशतक बना सका.

"अगली बार तैयारी और दृष्टिकोण बदलना होगा"

पुजारा का मानना है कि अगर टीम इंडिया ऐसे टर्निंग विकेट चाहती है, तो बल्लेबाजों को उसी हिसाब से तैयारी करनी होगी. उन्हें लगा कि इस मैच में खिलाड़ी पिच की स्थिति को लेकर पर्याप्त तैयार नहीं थे. उनके मुताबिक, उम्मीद थी कि पिच पर हल्का टर्न होगा और बल्लेबाजी करना संभव होगा, लेकिन असमान उछाल ने सबकुछ बदल दिया.

 गुवाहाटी टेस्ट में बराबरी का मौका

दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत 0-1 से पीछे है. अब 22 नवंबर से गुवाहाटी में होने वाला दूसरा टेस्ट टीम इंडिया के लिए सीरीज बराबर करने का मौका होगा. जीत के साथ भारत सीरीज को 1-1 से खत्म करने की कोशिश करेगा.

