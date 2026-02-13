विज्ञापन
विशेष लिंक

कौन है भारतीय टीम का क्रिस गेल? श्रीलंकाई दिग्गज ने बताया नाम

चामारा कापूगेदारा ने भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि वह उन्हें अपने कैरियर के चरम के दिनों के क्रिस गेल की याद दिलाते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
कौन है भारतीय टीम का क्रिस गेल? श्रीलंकाई दिग्गज ने बताया नाम
Chris Gayle
  • चामारा कापूगेदारा ने भारत के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को क्रिस गेल की बल्लेबाजी की याद दिलाने वाला बताया
  • कापूगेदारा ने कहा कि अभिषेक शर्मा ने पिछले एक साल में भारतीय टीम की सफलता में अहम भूमिका निभाई है
  • पाकिस्तान और भारत के बीच रविवार को होने वाला मुकाबला करीबी लेकिन भारतीय टीम के पक्ष में रहेगा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर चामारा कापूगेदारा ने भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि वह उन्हें अपने कैरियर के चरम के दिनों के क्रिस गेल की याद दिलाते हैं. पिछले साल टी20 में अभिषेक ने 170 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की. पावरप्ले के ओवरों में उनका स्ट्राइक रेट भारतीय सलामी बल्लेबाजों में सर्वाधिक है. कापूगेदारा ने पीटीआई वीडियो से कहा, 'पिछले एक साल में भारत की सफलता बहुत हद तक अभिषेक शर्मा पर निर्भर रही है. उसने बेहतरीन बल्लेबाजी की है.'

उन्होंने कहा, 'मैने क्रिस गेल के अलावा किसी को ऐसे करते नहीं देखा है. मुझे नहीं लगता कि इस समय भारतीय टीम में कोई अभिषेक शर्मा की जगह ले सकता है.' अभिषेक और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की तुलना करते हुए कापूगेदारा ने कहा, 'संजू बेहतरीन खिलाड़ी है. हमने उसे शतक बनाते देखा है लेकिन अभिषेक जिस तरह से रन बनाता है , उससे भारतीय बल्लेबाजी की धुरी बन जाता है या मध्यक्रम को बिना दबाव के खेलने की आजादी देता है.'

उन्होंने यह भी कहा कि भारत के खिलाफ रविवार को होने वाले मुकाबले से पहले पाकिस्तान को इसी मैदान पर सारे मैच खेलने के बावजूद फायदा नहीं मिलने वाला है. उन्होंने कहा, 'प्रेमदासा स्टेडियम की पिच से उछाल नहीं मिलती है. मुझे लगता है कि भारतीय टीम प्रबल दावेदार होगी लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा फॉर्म को देखते हुए यह करीबी मुकाबला रहेगा.'

यह भी पढ़ें- IND vs PAK Weather Report: मौसम विभाग की चेतावनी, भारत-पाक मैच पर छाया काले बादल का साया

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Abhishek Sharma, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now