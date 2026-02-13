कौन है भारतीय टीम का क्रिस गेल? श्रीलंकाई दिग्गज ने बताया नाम

श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर चामारा कापूगेदारा ने भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि वह उन्हें अपने कैरियर के चरम के दिनों के क्रिस गेल की याद दिलाते हैं. पिछले साल टी20 में अभिषेक ने 170 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की. पावरप्ले के ओवरों में उनका स्ट्राइक रेट भारतीय सलामी बल्लेबाजों में सर्वाधिक है. कापूगेदारा ने पीटीआई वीडियो से कहा, 'पिछले एक साल में भारत की सफलता बहुत हद तक अभिषेक शर्मा पर निर्भर रही है. उसने बेहतरीन बल्लेबाजी की है.'

उन्होंने कहा, 'मैने क्रिस गेल के अलावा किसी को ऐसे करते नहीं देखा है. मुझे नहीं लगता कि इस समय भारतीय टीम में कोई अभिषेक शर्मा की जगह ले सकता है.' अभिषेक और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की तुलना करते हुए कापूगेदारा ने कहा, 'संजू बेहतरीन खिलाड़ी है. हमने उसे शतक बनाते देखा है लेकिन अभिषेक जिस तरह से रन बनाता है , उससे भारतीय बल्लेबाजी की धुरी बन जाता है या मध्यक्रम को बिना दबाव के खेलने की आजादी देता है.'

उन्होंने यह भी कहा कि भारत के खिलाफ रविवार को होने वाले मुकाबले से पहले पाकिस्तान को इसी मैदान पर सारे मैच खेलने के बावजूद फायदा नहीं मिलने वाला है. उन्होंने कहा, 'प्रेमदासा स्टेडियम की पिच से उछाल नहीं मिलती है. मुझे लगता है कि भारतीय टीम प्रबल दावेदार होगी लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा फॉर्म को देखते हुए यह करीबी मुकाबला रहेगा.'

