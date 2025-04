सीएसके को मिली हार के बाद चेन्नई के CEO ने बीच मैदान पर की धोनी से बात, फैन्स को नहीं आ रहा पसंद, मचा बवाल

CEO Kasi Viswanathan talking with Captain MS Dhoni: आईपीएल 2025 में सीएसके (CSK in IPL 2025) आखिरी पायदान पर है. हैदराबाद के खिलाफ मैच में सीएसके को पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा है. इस हार के साथ ही लगभग चेन्नई के लिए प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद खत्म हो गई है. हालांकि अभी सीएसके को पांच मैच और खेलने हैं. अबतक चेन्नई ने 9 मैच खेले हैं औऱ कुल दो मैच ही जीतने में सफल रही है. अब यदि सीएसके अपने आगे वाले सभी मैत जीतने में सफल भी हो गई तो टीम के पास 14 अंक ही होंगे. ऐसे में उनका प्लेऑफ में जाना मुश्किल होगा. क्योंकि इस बार 10 टीमें आईपीएल में खेल रही हैं और तीन टीमें इस समय प्वाइंट्स टेबल में 12 अंक पर मौजूद है और तीन टीमें 10-10 अंक के साथ रेस में बनी हुई है. जिससे यकीनन चेन्नई के लिए प्लेऑफ में जाना मुश्किल है. सीएसके के लिए अब चमत्कार ही उन्हें प्लेऑफ में पहुंचा सकता है.

वहीं, हैदराबाद से मिली हार के बाद सीईओ काशी विश्वनाथन मैदान पर धोनी (MS Dhoni) से बात करते दिखे, सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खूब वायरल है. ऐसा काफी कम ही देखने को मिलता है कि फ्रेंचाइजी से सीईओ मैच में मिली हार के बाद धोनी से बात करते हैं. लेकिन इस सीजन में ऐसा देखा गया जिसे देखकर फैन्स हैरत में हैं और सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. बता दें कि पिछली बार ऐसा हुआ था जब मयप्पन सीएसके के सीईओ थे.

