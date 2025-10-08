ब्रायन लारा ने अभिषेक शर्मा को लेकर कर दी भविष्यवाणी, बोले- आश्चर्यजनक रूप से वह...

Brian Lara on Abhishek Sharma: दुनिया के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसकी बल्लेबाजी देखकर उन्हें मजा आता है, वह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि अभिषेक शर्मा हैं. अभिषेक को लेकर लारा ने भविष्यवाणी की है कि यह खिलाड़ी जल्द ही तीनों फॉर्मेट में खेलेगा. लारा ने मंगलवार को मुंबई में सिएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स के मौके पर अभिषेक को लेकर बात की औऱ कहा, "मैं SRH के अभिषेक को जानता हूं. मैं कोविड के दौरान वहां था, शायद तीन-चार साल पहले. और वह एक बेहतरीन युवा बल्लेबाज है. उस टीम में, जिसके साथ मैं था, सिर्फ़ अभिषेक ही नहीं, कई बेहतरीन युवा खिलाड़ी थे. लेकिन मुझे लगता है कि वह बहुत ख़ास है. मुझे लगता है कि युवराज सिंह का उस पर बहुत प्रभाव था".

लारा ने आगे कहा, "उसकी बल्ले की गति, जिस तरह से वह गेंद को हिट करता है, जिस तरह से वह गेंद के आर-पार हिट करता है वह कितनी आश्चर्यजनक बात है, आप जानते हैं, वह मुझे कॉल करता है और टी20 क्रिकेट में, और शायद 50 ओवर के क्रिकेट में भी, अपनी सफलता के बावजूद, वह अभी भी टेस्ट टीम में जगह बनाने का रास्ता तलाशना चाहता है, जो ऐसे खिलाड़ी के लिए बहुत अच्छी बात है.

पूर्व दिग्गज लारा ने अपनी बात आगे से जाते हुए कहा, "आप जानते हैं, कि इतना बड़ा होना बहुत खास. इसलिए यह कोई कमज़ोर जगह नहीं है. मुझे लगता है कि वह एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका क्रिकेट मुझे बहुत पसंद आ गया है. और यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि वह काफी बेहतर हुआ है और एक अलग स्तर पर पहुंच गया है,"

उन्होंने अभिषेक की सभी प्रारूपों में खेलने की भूख पर प्रकाश डालते हुए आगे कहा, "अभिषेक हाल ही में समाप्त हुए एशिया कप में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ थे. लेकिन, यह बल्लेबाज़ सबसे छोटे प्रारूप में दबदबा बनाकर खुश नहीं है. वह और अधिक चाहता है. वह जल्द भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलेगा".