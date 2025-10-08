विज्ञापन

इस वेब सीरीज ने रेटिंग में 'पंचायत' और 'मिर्जापुर' को भी पीछे छोड़ा, कहानी ऐसी एक बार नहीं बार-बार देखेंगे

अगर आपको लगता है कि पंचायत, मिर्जापुर, पाताल लोक और द फैमिली मैन ही ऐसी वेब सीरीज हैं जिनका जलवा है तो आप गलत है. एक ऐसी भी वेब सीरीज है जिसका रेटिंग में कोई तोड़ ही नहीं है.

Read Time: 2 mins
Share
इस वेब सीरीज ने रेटिंग में 'पंचायत' और 'मिर्जापुर' को भी पीछे छोड़ा, कहानी ऐसी एक बार नहीं बार-बार देखेंगे
पंचायत और मिर्जापुर से भी कहीं आगे है ये वेब सीरीज, बिना पैसे खर्च किए उठा सकते हैं लुत्फ
नई दिल्ली:

आज के जमाने में लोग थिएटर की कुर्सी छोड़कर घर के सोफे पर एंटरटेनमेंट का मजा ले रहे हैं. नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, जी5 और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म ने कहानियों की एक नई दुनिया बना दी है जहां हर किरदार असली लगता है और हर डायलॉग सीधा दिल में उतर जाता है. लेकिन अगर आप सोचते हैं कि 'पंचायत' या 'मिर्जापुर' ही इस दुनिया के बादशाह हैं, तो जनाब, आप थोड़े पीछे रह गए हैं… क्योंकि असली खेल दिखाया है 'टीवीएफ पिचर्स' ने. एक ऐसी कहानी जो बताती है कि अगर सपनों पर भरोसा हो, तो मुश्किलें भी हार मान जाती हैं.

कितनी है रेटिंग

टीवीएफ पिचर्स की बात करें तो इसकी रेटिंग आईएमडीबी पर 9.1 है. जो पंचायत, स्पेशल ऑप्स और मिर्जापुर से कहीं ज्यादा है. पिचर्स ने तो द फैमिली मैन को भी पीछे छोड़ दिया है. पिचर्स चार दोस्तों की एक कहानी जो अपनी नौकरी छोड़कर एक स्टार्टअप शुरू करते हैं. ये शो लक्ष्य निर्धारित करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और एंटप्रन्योरशिप की कठिन दुनिया में आगे बढ़ने की इमोशनल और प्रैक्टिकल चुनौतियों पर जोर डालता है.

क्या है स्टारकास्ट

पिचर्स की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें नवीन, जीतू, योगी और मंडल की कहानी है, जो अपने बिजनेस के सपने को पूरा करने के लिए अपनी कॉर्पोरेट नौकरियां छोड़ देते हैं. यह उनके उतार-चढ़ाव, डाउट के पलों और दोस्ती की अटूट मजबूती को दिखाते हैं. ये सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं है, यह जोखिम उठाने, खुद पर विश्वास करने और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन को चुनौती देने की एक दिल को छू लेने वाली कहानी है.

कहां देख सकते हैं पिचर्स

टीवीएफ पिचर्स का पहला सीजन यूट्यूब पर आया था. इसे आर फ्री में देख सकते हैं. इसके अलावा टीवीएफ की ऐप पर भी ये मौजूद है. इस सीरीज का दूसरा सीजन भी आया था जो जी5 पर देखा जा सकता है. पिचर्स का दूसरा सीजन पहले जैसा नहीं था. पहले सीजन को बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
TVF Pitchers Season 01, Cast Of TVF Pitchers, TVF Pitchers Imdb
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com