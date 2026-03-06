IND vs ENG, T20 World Cup 2026: गौतम गंभीर की इस 'अचूक' रणनीति से इंग्लैंड कोच बैंडन मैकुलम ने भी मानी हार, मैच के बाद जाकर लगाया गले से

IND vs ENG, Gautam Gambhir vs Brendon McCullum: भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले कोच गंभीर और इंग्लैंड के कोच बैंडन मैकुलम को लेकर भी बातें हो रही थी. सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बात हो रही था कि इस जंग में किस कोच की रणनीति काम करेगी. आखिरकार भारत की टीम को जीत मिली और गंभीर की मैच-अप रणनीति ने इंग्लैंड को घुटने पर ला दिया, रोमांच मैच में भारत ने इंग्लैंड के 7 रन से हरा दिया. यही कारण था कि जब मैच खत्म हुआ तो इंग्लैंड के कोच बैंडन मैकुलम ने गौतम गंभीर से मुलाकात की और उन्हें गले से लगाकर मैच जीतने की बधाई थी. सोशल मीडिया पर दोनों के मुलाकात की तस्वीर वायरल हो रही है. बता दें कि बैंडन मैकुलम और गौतम गंभीर को क्रिकेट के सबसे आक्रामक कोच में से एक माना जाता है. ऐसे में जब यह मैच होने वाला था तो दोनों कोच की रणनीतियों को लेकर भी चर्चा हो रही थी.

Brendon McCullum hugging Gautam Gambhir after the game. ❤️ pic.twitter.com/FhJqnl7twY — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 6, 2026

गौतम गंभीर से बैंडन मैकुलम कहां खा गए मात

जब जैकब बेथेल ने इंग्लैंड को भारत के टोटल के करीब पहुंचा रहे थे तो उस दौरान भारत के गेंदबाजों का सही से इस्तेमाल कर कप्तान सूर्या ने गंभीर की रणनीति को सही साबित किया. दरअसल, यह अंदाज़ा लगाते हुए कि वानखेड़े की पिच लाइट्स में फ्लैट होगी, भारपत ने इंग्लैंड की रफ़्तार को तोड़ने के लिए शुरुआती विकेट लेने में प्राथमिकता दी, जिसका असर भारत को आखिरी ओवरों में देखने मिली.

क्या थी अचूक रणनीति

हार्दिक पांड्या और बुमराह के लिए अलग तरह की रणनीति

हार्दिक पांड्या को इंग्लैंड की पारी में जल्दी लाया गया और उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर फिल सॉल्ट को आउट कर दिया. बुमराह को पावरप्ले में खास तौर पर ब्रूक को टारगेट करने के लिए लगाया गया था, और पेस में एक स्मार्ट बदलाव से एक मिसटाइमिंग शॉट लगा जिससे अक्षर पटेल ने शानदार बैकवर्ड-रनिंग कैच लपका और कप्तान ब्रूक को पवेलियन भेजा

गंभीर और कप्तान सूर्या का मास्टर स्ट्रोक और भारत बन गया विजेता

भारत ने बुमराह के तीन ओवर आखिरी 10 के लिए बचाकर रखे. 16वें और 18वें ओवर में उनके स्पेल ने भारत के लिए मास्टरस्ट्रोक थे, जब इंग्लैंड को 14 रन प्रति ओवर ज़रूरत थी, तब उन्होंने सिर्फ 14 रन दिए और इंग्लैंड पर दबाव बनाया.