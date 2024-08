IND vs AUS: बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का विजेता कौन होगा, वसीम जाफर ने अभी ही कर दी भविष्यवाणी

Border–Gavaskar Trophy Prediction: भारतीय टीम इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया के दौरे (IND vs AUS) पर जाने वाली है. ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भारतीय टीम 5 टेस्ट मैच खेलेगी. बता दें कि हाल के सालों में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस करने में सफलता हासिल की है और लगातार दो बार टेस्ट सीरीज जीतने में सफलता हासिल की है. भारत ने 2018-19 और 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में हराने में सफलता हासिल की है, अब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पर टेस्ट सीरीज जीत की हैट्रिक पूरा करना चाहेगी. वहीं, भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने बॉर्डर-गावस्कर सीरीज को लेकर भविष्यवाणी कर दी है.

दरअसल, सोशल मीडिया पर फैन्स के साथ सवाल-जवाब सेशन के दौरान जाफर ने भारत-ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट सीरीज को लेकर भविष्यवाणी की और उम्मीद जताई है कि भारतीय टीम इस बार टेस्ट सीरीज जीतकर हैट्रिक पूरा करेगी.

सवाल-जवाब के सत्र के दौरान वसीम जाफर से एक फैन ने सवाल किया और पूछा कि इस बार Border–Gavaskar Trophy 2024-25 का विजेता कौन होगा ? इस सवाल का जाफर ने जवाब दिया और लिखा कि, "अगर बुमराह, शमी और सिराज फिट रहते हैं और सीरीज के ज़्यादातर मैच खेल पाते हैं, तो भारत के पास ऑस्ट्रेलिया में हैट्रिक बनाने का शानदार मौका होगा. अर्शदीप बाएं हाथ के विकल्प के तौर पर आ सकते हैं.. और मयंक यादव डार्क हॉर्स हैं, बशर्ते कि वह फिट और उपलब्ध हों."

If Bumrah, Shami and Siraj stay fit and are able to play most of the series, India have a great opportunity for a hat-trick down under. Arshdeep could bring the left arm option. And Mayank Yadav dark horse provided he's fit and available. #AUSvIND https://t.co/qnZ2IWDM2u