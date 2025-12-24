चार बिहारी सबपर भारी, विजय हजारे ट्रॉफी में शतक लगाकर बना डाले इतने रन कि बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi-Ishan Kishan Vijay Hazare Trophy 2025: विजय हज़ारे ट्रॉफी में जब विराट कोहली 15 साल बाद और रोहित शर्मा 7 साल बाद मैदान पर उतरें हों तो ज़ाहिर तौर पर दुनिया भर की नज़रें इन्हीं दोनों धुरंधरों पर इनायत होंगी. लेकिन विजय हज़ारे ट्रॉफी के शुरुआती दिन का पहला हाफ़ बिहार के वैभव सूर्यवंशी, सक़ीबलुल गनी और बिहार में पटना के रहनेवाले झारखंड के कप्तान ईशान किशन के नाम रहा. यही नहीं बिहार क्रिकेट के 50 ओवर में रिकॉर्ड 574 रनों की पारी से सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं.

लिस्ट-A के सबसे युवा शतकवीर वैभव ने तोड़ा 39 साल पुराना रिकॉर्ड

2025 में सालभर वैभव सूर्यवंशी का बल्ला आग उगलता रहा है, अंडर-19 एशिया कप के फ़ाइनल को छोड़कर. विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 36 गेंदों में शतक लगाकर 14 साल के वैभव लिस्ट-A क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए.

बिहार की ओर से खेलते हुए अरुणाचल प्रदेश के ख़िलाफ़ वैभव (14 साल 272 दिन; 24 दिसंबर, 2025) ने पाकिस्तान के जहूर इलाही (15 साल 209 दिन, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल्स, 1986) का 39 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया. वैभव ने अपनी इस तूफ़ानी पारी में 84 गेंदों पर 190 रन बनाये. उन्होंने इस पारी में 16 चौके और 15 छक्के लगाकर अरुणाचल के गेंदबाज़ों के छक्के छुड़ा दिये. वैभव ने 226.19 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की.

रिकॉर्ड 574 में से 424 रन बाउंड्रीज़ के सहारे

कमाल की बात ये भी रही कि बिहार के 574/6 की रिकॉर्ड वाली पारी में बिहार के तीन बैटर्स- वैभव सूर्यवंशी (190), कप्तान सकीबुल गनी (128) और विकेटकीपर बैटर आयुष लोहारुका (156) ने शतकीय पारी खेली. बिहार की ओर से कुल 49 चौके और 38 छक्के यानी कुल 424 रन बाउंड्रीज़ के ज़रिये ही आये.

गनी का गन शतक

बिहार में मोतिहारी के 26 साल के ऑलराउंडर कप्तान साकिबुल गनी ने वैभव से भी तेज़ 32 गेंदों पर शतक लगाकर लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. सकीबुल गनी ने अपनी नाबाद 128 रनों की पारी में 10 चौके और 12 छक्के लगाए. यानी 320 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए गनी ने 112 रन तो सिर्फ़ बाउंड्रीज़ के ज़रिये ही बना लिए. सिर्फ़ 16 रन उन्हें 22 गज की पिच पर दौड़कर पूरे करने पड़े.

ईशान किशन के अच्छे दिन - 33 गेंदों पर शतक

बिहार में पटना के कंकड़बाग के रहने वाले झारखंड के कप्तान ईशान किशन के अच्छे दिन लौट आये हैं. थोड़े दिनों पहले उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट के फ़ाइनल में शतकीय पारी खेली और झारखंड को टूर्नामेंट में ऐतिहासिक जीत दिलाने में हीरो का रोल अदा किया. इसके सहारे उनकी एन्ट्री वर्ल्ड कप की टी-20 टीम में भी हो गई.

और अब, विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी में कर्नाटक जैसी टीम के ख़िलाफ़ सिर्फ़ 33 गेंदों पर सेंचुरी ठोककर सबकी वाहवाही लूट ली है. लिस्ट-A के मैचों में सबसे तेज़ शतक लगाने वालों की सूची में ईशान किशन दूसरे स्थान पर आ गये हैं. एलीट ग्रुप के इस मैच में ईशान ने 39 गेंदों पर 7 चौके और 14 छक्के लगाकर 320.51 के स्ट्राइक रेट से 125 रन बनाए.

आयुष लोहरूका ने भी ठोका शतक

इसके साथ ही आयुष लोहरूका ने भी 56 गेंदों में तूफानी शतक लगाकर बिहार टीम के स्कोरकार्ड में बड़ा योगदान दिया, अपनी पारी के दौरान आयुष ने 11 चौके और 8 छक्के लगाए हैं

विराट-रोहित के दीवाने फैंस

विजय हज़ारे ट्रॉफी में विराट कोहली 15 साल बाद और रोहित शर्मा 7 साल बाद मैदान पर उतरे हैं तो उन्हें देखने फ़ैन्स की भीड़ जमा हो गई है. ये और बात है कि ब्रॉडकास्टर्स इसका लाइव प्रसारण नहीं कर इस मौक़े को भुना नहीं सके हैं.