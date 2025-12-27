बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बड़ा हादसा, मैच की शुरुआत से पहले अचानक मैदान पर गिरा कोच, चली गई जान

बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बड़ा हादसा हुआ है. सिलहट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ढाका कैपिटल्स और राजशाही वॉरियर्स के बीच मुकाबला खेला जाना था. इस मैच की शुरुआत से पहले अचानक ढाका कैपिटल्स के सहायक कोच महबूब अली जकी मैदान पर गिर पड़े. इसके बाद वहां मौजूद स्टाफ ने टीम स्टाफ और चिकित्सा कर्मियों ने सीपीआर दिया. महबूब अली जकी को एम्बुलेंस से तुरंत अल हरमैन अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया.

अचानक मैदान पर गिरने से महबूब अली के आस-पास के सभी खिलाड़ी और स्टाफ हैरान रह गया. ढाका कैपिटल्स के अधिकारियों ने बकाया कि जकी ने घटना से पहले किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या की शिकायत नहीं की थी. मैच से कुछ देर पहले ढाका कैपिटल्स के सहायक कोच महबूब अली जकी के स्टेडियम में गिरने के बाद कई बीपीएल टीमों के खिलाड़ी शनिवार को सिलहट अस्पताल पहुंचे.

घटना की खबर फैलते ही सिलहट टाइटंस, नोआखाली एक्सप्रेस और चैटोग्राम रॉयल्स के क्रिकेटर अल हरमैन अस्पताल जाने वालों में शामिल थे. 2016 में भारत में टी 20 विश्व कप के दौरान उनके एक्शन की जांच के बाद तस्कीन अहमद के साथ मिलकर काम करने के बाद जाकी सुर्खियों में आए.

The Bangladesh Cricket Board deeply mourns the passing of Mahbub Ali Zaki (59), Specialist Pace Bowling Coach of the BCB Game Development Department and Assistant Coach of Dhaka Capitals in the Bangladesh Premier League (BPL) T20 2026.



He passed away today, 27 December 2025, in… pic.twitter.com/p1ImtCNX0G — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) December 27, 2025

बांग्लागेश क्रिकेट टीम के विशेषज्ञ पेस बॉलिंग कोच महबूब अली जकी के निधन पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शोक व्यक्त किया है. बता दें, महबूब अली जकी 59 वर्ष के थे.

महबूब अली जकी पूर्व तेज गेंदबाज थे. जकी ने राष्ट्रीय क्रिकेट चैम्पियनशिप में कोमिला जिले का प्रतिनिधित्व किया था. उन्होंने ढाका प्रीमियर डिवीजन क्रिकेट लीग में भी हिस्सा लिया था. अपने करियर के बाद, महबूब अली ज़की ने खुद को कोचिंग और खिलाड़ी विकास के लिए समर्पित कर दिया.

वह 2008 में हाई परफॉर्मेंस कोच के रूप में बीसीबी में शामिल हुए और अपने काम के माध्यम से देश में तेज गेंदबाजी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

यह भी पढ़ें: Vijay Hazare Trophy: सचिन तेंदुलकर के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड से मात्र दो कदम दूर विराट कोहली, लेकिन बना हुआ है ये बड़ा सवाल

यह भी पढ़ें: INDW vs SLW 3rd T20I: किस मिशन पर है महिला क्रिकेट टीम, सपनों का सफ़र नहीं हुआ है पूरा