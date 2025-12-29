विज्ञापन
विशेष लिंक

भूटान के गेंदबाज ने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, T20 इंटरनेशनल में ऐसा कारनामा कर विश्व क्रिकेट को चौंकाया

Bhutan’s Sonam Yeshey T20I World Record: महिला क्रिकेट में यह रिकॉर्ड इंडोनेशिया की रोमालिया के नाम है, जिन्होंने 2024 में मंगोलिया के खिलाफ असाधारण 7 विकेट 0 रन लेकर लिए थे जो महिला T20I और T20 में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े हैं.

Read Time: 2 mins
Share
भूटान के गेंदबाज ने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, T20 इंटरनेशनल में ऐसा कारनामा कर विश्व क्रिकेट को चौंकाया
Bhutan’s Sonam Yeshey T20I World Record

Bhutan's Sonam Yeshey T20I World Record of Eight Wicket Haul: भूटान के बाएं हाथ के स्पिनर सोनम येशे ने क्रिकेट इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है, वह T20 मैच में, चाहे वह इंटरनेशनल हो या नहीं, आठ विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. 22 साल के इस खिलाड़ी ने शुक्रवार को गेलेफू में म्यांमार के खिलाफ तीसरे T20I मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की. ​​येशे ने अपने चार ओवर में 8 रन देकर 7 विकेट लिए, जिससे म्यांमार की टीम भूटान के मामूली 127 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 45 रन पर ऑल आउट हो गई.

यह सीरीज़ काफी एकतरफा रही है, जिसमें येशे ने शानदार प्रदर्शन किया है; उन्होंने चार मैचों में 12 विकेट लिए हैं, और आखिरी मैच सोमवार को खेला जाएगा. येशे के प्रदर्शन से पहले, पुरुषों के T20 इंटरनेशनल में सर्वश्रेष्ठ आंकड़े सात विकेट लेने के थे, जो सिर्फ दो बार हासिल किए गए थे: स्याजरुल इद्रस (2023 में चीन के खिलाफ मलेशिया के लिए 7 रन देकर 8 विकेट) और अली दाऊद (2025 में भूटान के खिलाफ बहरीन के लिए 7 रन देकर 19 विकेट).

इंटरनेशनल क्रिकेट के बाहर, सात विकेट लेने का कारनामा सिर्फ दो बार और दर्ज किया गया है. कॉलिन एकरमैन (2019 में बर्मिंघम बियर्स के खिलाफ लीसेस्टरशायर के लिए 18 रन देकर 7 विकेट) और तस्कीन अहमद (2025 में ढाका कैपिटल्स के खिलाफ दुर्बार राजशाही के लिए 19 रन देकर 7 विकेट).

महिला क्रिकेट में, यह रिकॉर्ड इंडोनेशिया की रोमालिया के नाम है, जिन्होंने 2024 में मंगोलिया के खिलाफ असाधारण 7 विकेट 0 रन लेकर लिए थे जो महिला T20I और T20 में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com