RCB IPL Victory Celebration: चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ के बाद आरसीबी का विक्ट्री परेड रद्द

Bengaluru IPL victory celebration: आईपीएल 2205 में जीत का जश्न मनाने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओपन बस परेड को रद्द कर दिया गया है. आरसीबी के जीत के जश्न के बीच एक दुखद खबर सामने आ रही है. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मेन गेट के पास भगदड़ मची है जिसमे एक महिला समेत अब तक 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है. कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, "हमें आरसीबी और कर्नाटक पर बहुत गर्व है. 18 साल, एक लंबा संघर्ष रहा. कोहली की वफादारी ने रॉयल्टी का भुगतान किया है. मुझे लगता है कि यह एक नियंत्रित भीड़ नहीं है. मैं बेंगलुरु और कर्नाटक के सभी लोगों से माफी मांगता हूं, हम एक जुलूस निकालना चाहते थे, लेकिन भीड़ बेकाबू थी."

VIDEO | Bengaluru: Karnataka Deputy CM DK Shivakumar (@DKShivakumar) says, "We are very proud of RCB and Karnataka. 18 years, a long struggle. Kohli's loyalty has paid royalty... I think this is not a controllable crowd. I apologise to all the people of Bengaluru and Karnataka,… pic.twitter.com/eCw6KgtZIa