बेंगलुरु से बाहर होगा दिलीप ट्रॉफी फाइनल? BCCI सचिव ने दिया बड़ा अपडेट

BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने रविवार को कहा कि बोर्ड इस सीजन के दिलीप ट्रॉफी फाइनल को 'सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस' (CoE) से किसी स्टेडियम में शिफ्ट करने पर विचार करेगा. उन्होंने यह भी बताया कि घरेलू मैचों के लाइव टेलीकास्ट की संख्या बढ़ाई गई है ताकि फैंस ज्यादा एक्शन रियल-टाइम में देख सकें. 2026-27 का घरेलू सीजन दिलीप ट्रॉफी के साथ शुरू होगा, जो 23 अगस्त से 10 सितंबर के बीच में खेला जाएगा.

हालांकि, दर्शकों को परिसर के अंदर आने की इजाजत नहीं है, लेकिन सैकिया ने कम से कम फाइनल के लिए इस पर दोबारा विचार करने का वादा किया. सैकिया ने मीडिया से कहा, 'जब यह जमीन ली गई थी, तो कुछ पाबंदियां लगाई गई थीं, कि हम इस कैंपस में भीड़ नहीं जुटा सकते. यह सरकारी पाबंदी है. हम इसका उल्लंघन नहीं कर सकते.' इस मौके पर प्रेसिडेंट मिथुन मन्हास, VVS लक्ष्मण और जॉइंट सेक्रेटरी प्रभतेज सिंह भी मौजूद थे.

फाइनल मैच दूसरी जगह कराने की संभावना

सैकिया ने आगे कहा, 'लेकिन टीम के सदस्यों के बहुत करीबी लोग आ सकते हैं. हालांकि, इस साल हमने लाइव टेलीकास्ट होने वाले मैचों की संख्या बढ़ा दी है. इस तरह, हम फैंस को उनके पसंदीदा खिलाड़ियों और टीमों का खेल ठीक से देखने का मौका दे रहे हैं.' सेक्रेटरी ने कहा कि BCCI फ़ाइनल मैच को किसी दूसरी जगह पर आयोजित करने की संभावना पर भी विचार करेगा.

लाइव टेलीकास्ट होने वाले मैचों की संख्या बढ़ाई

उन्होंने कहा कि, 'यह एक तरीका है, और हम निश्चित रूप से आपके सुझावों का स्वागत करेंगे कि फाइनल किसी स्टेडियम में हो सकता है या नहीं. हमारे पास अभी समय है. हम इस पहलू पर विचार करेंगे. जरूरत पड़ने पर हम ऐसा करेंगे. लेकिन फिलहाल, हमने पिछले साल की तुलना में लाइव टेलीकास्ट होने वाले मैचों की संख्या बढ़ा दी है.'

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