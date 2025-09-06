विज्ञापन
एशिया कप के फाइनल के दिन ही मिलेगा BCCI को नया अध्यक्ष, रेस में आगे चल रहा यह नाम

BCCI set to elect new President; 28 सितंबर को मुंबई में बीसीसीआई की 95वीं सालाना बैठक होगी और इसमें ही अध्यक्ष सहित BCCI के दूसरे पदाधिकारियों के नामों का एलान हो जाएगा.

एशिया कप के फाइनल के दिन ही मिलेगा BCCI को नया अध्यक्ष, रेस में आगे चल रहा यह नाम
BCCI set to elect new President: एशिया कप के फाइनल के दिन ही मिलेगा BCCI को नया अध्यक्ष
  • बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रॉजर बिन्नी ने 70 वर्ष की आयु पार करने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था.
  • नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के लागू होने के कारण बीसीसीआई में अभी तक नया अध्यक्ष नहीं चुना गया है.
  • बीसीसीआई की 95वीं सालाना बैठक 28 सितंबर को मुंबई में आयोजित होगी जिसमें नए अध्यक्ष का चयन होगा.
BCCI set to elect new President: जैसे ही BCCI के चुनाव की तारीख सामने आई है, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष को नाम को लेकर भी अटकलबाज़ी शुरू हो गई है. 1983 वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर रॉजर बिन्नी ने जुलाई में 70 साल का होने के बाद ही इस पद से इस्तीफा दे दिया. नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के लागू होने की वजह से अबतक बीसीसीआई का नया अध्यक्ष नहीं चुना जा सका है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष का पद खाली है और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर क्रिकेट संघ का कामकाज चला रहे हैं. 

एशिया कप फाइनल के दिन बीसीसीआई को मिलेगा नया अध्यक्ष

BCCI के देवजीत सैकिया ने बोर्ड के अध्यक्ष के भविष्य को लेकर तस्वीर साफ कर दी है. बीसीसीआई के संविधान के मुताबिक 70 साल किसी भी पदाधिकारी की अधिकतम उम्र सीमा है. इसलिए पूर्व अध्यक्ष रॉजर बिन्नी को 70 साल की उम्र पार करते ही अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सितंबर के आखिर में सालाना आम बैठक (एजीएम) आयोजित करेगा और इसी दौरान अगले अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पर चर्चा होने की संभावना है. 

सैकिया ने एएनआई को बताया,"बहुत जल्द, अगले एक्शन के बारे में एक नोटिस जारी किया जाएगा. एजीएम 30 सितंबर से पहले होनी है. बीसीसीआई अपने संविधान का पालन करेगा जो लागू है. संविधान के अनुसार हमें हर साल सितंबर के अंत से पहले अपनी एजीएम आयोजित करनी होती है. इसलिए इस साल भी हम 30 सितंबर से पहले अपनी एजीएम करेंगे. सटीक तारीख, समय और स्थान के बारे में नोटिस एक या दो दिन में जारी किया जाएगा."

28 सितंबर को मिलेगा बोर्ड को 37वां और नया अध्यक्ष 

28 सितंबर को मुंबई में बीसीसीआई की 95वीं सालाना बैठक होगी और इसमें ही अध्यक्ष सहित BCCI के दूसरे पदाधिकारियों के नामों का एलान हो जाएगा.  दिलचस्प ये है कि इसी दिन UAE यानी संयुक्त अरब अमीरत में एशिया कप का फाइनल भी खेला जाना है.

कौन बनेगा BCCI का नया अध्यक्ष?

सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई वेस्ट ज़ोन के कुछ पूर्व क्रिकेटरों से अध्यक्ष पद की ज़िम्मेदारी संभालने पर विचार कर रहा है. ऐसे में ये मसला चुनाव से ज़्यादा आपसी सहमति से चयन का होगा. क्रिकेट सर्किट में राजीव शुक्ला के आगामी एजीएम अध्यक्ष चुने जाने को लेकर भी अटकलबाज़ी हो रही है. ये भी माना जा रहा है कि देवजीत सैकिया- सचिव, प्रभतेज भाटिया-कोषाध्यक्ष और रोहन गनुस देसाई- ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर जारी रहेंगे.

