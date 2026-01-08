मास्टर शेफ इंडिया के सेट पर खिले प्यार के 'फूल'! कंटेस्टेंट ने विकास खन्ना को 'छेड़ा', बचते दिखे शेफ

सोनी टीवी पर 5 जनवरी से कुकिंग का बेस्ट शो 'मास्टर शेफ इंडिया सीजन 9' का आगाज हो चुका है और शो में एक से बढ़कर एक जोड़ियों को देखा जा रहा है. इस बार शो में एक ऐसी कंटेस्टेंट को देखा गया, जिसका फोकस खाना बनाने पर नहीं, बल्कि विकास खन्ना पर है. शो में ऋतु नाम की कंटेस्टेंट शेफ को छेड़ती दिख रही हैं और विकास बड़े ही प्यार से उनकी सारी बातें मान रहे हैं. सोनी लिव ने 'मास्टर शेफ इंडिया सीजन 9' का नया प्रोमो शेयर किया है, जिसमें ऋतु नाम की कंटेस्टेंट आते ही विकास खन्ना से लिपट जाती हैं और कहती हैं कि वो विकास को बहुत पसंद करती हैं.

विकास खन्ना के लिए कंटेस्टेंट ने सुनाई रोमांटिक शायरी

रणवीर बरार और कुणाल कपूर को मौका मिल जाता है कि वे विकास को परेशान कर सकें, इसलिए वे ऋतु से कहते हैं कि विकास खन्ना असल जिंदगी में बहुत रोमांटिक किस्म के इंसान हैं. इतना सुनते ही ऋतु विकास को रोमांटिक शायरी सुनाती हैं और उनका हाथ पकड़कर रोमांस करती हैं. बेचारे विकास बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंटेस्टेंट का दिल न टूटे, इसलिए उसका पूरा साथ देते हैं.

ये भी पढ़ें- मास्टरशेफ इंडिया 9 का सबसे हैरान करने वाला ऑडिशन, बिना हाथों के कंटेस्टेंट ने बनाया लाजवाब खाना, जज ने भी किया सलाम

इस कंटेस्टेंट को जजेस ने किया सलाम

'मास्टर शेफ इंडिया सीजन 9' में एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट और जोड़ियों को देखा जा रहा है. हाल ही में शो में ऐसे कंटेस्टेंट को देखा गया था, जिनके दोनों हाथ ही नहीं थे. कंटेस्टेंट का नाम रतना तमांग था, जो नेपाल के काठमांडू से आए थे. रतना के दोनों हाथ नहीं थे, लेकिन फिर भी वे नकली हाथ की सहायता से खाना बनाते हैं. मास्टर शेफ में पहुंचे रतना ने बताया था कि पहले वे शेफ का काम करते थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपने दोनों हाथ गवां दिए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी.

नकली हाथ से बनाया लाजवाब खाना

कंटेस्टेंट ने नकली हाथ की सहायता से ऐसे खाना बनाया कि तीनों शेफ हैरान हो गए. उनके हाथ में स्वाद के साथ-साथ नेपाल की पारंपरिक कला झलक रही थी. शेफ ने मास्टर शेफ का एप्रन भी रतना को पहनाया और अगले राउंड के लिए सिलेक्ट भी किया। रतना तमांग सोशल मीडिया पर कुकिंग की वीडियो पोस्ट करके अपना खुद का गुजारा करते हैं, क्योंकि दोनों हाथ न होने की वजह से वे कोई दूसरा काम नहीं कर पाते.