विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

Read Time: 3 mins
Share
BCCI Awards Live: खिलाड़ियों को नमन अवॉर्ड से सम्मानित कर रही है बीसीसीआई, जानें किसे क्या मिला
ट्रॉफी के साथ भारतीय टीम

BCCI Naman Awards 2026 Live Streaming: बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 का आयोजन रविवार यानी कि आज (15 मार्च) राजधानी दिल्ली में हो रहा है. जहां सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मिली शानदार जीत के लिए बीसीसीआई की तरफ से सम्मानित किया गया. भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को 2024-25 सीजन के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर (पुरुष) का पॉली उमरीगर पुरस्कार दिया गया, जबकि स्मृति मंधाना को सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर (महिला) के रूप में सम्मानित किया गया. पूर्व भारतीय कप्तान और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को कर्नल सी.के. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया. इसके अलावा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व दिग्गज कप्तान मिताली राज को बीसीसीआई लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया.

लाइव अपडेट

जगमोहन डालमिया ट्रॉफी

सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर (जूनियर घरेलू) 2024-25 - इरा जाधव 
सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर (सीनियर घरेलू) 2024-25 - शेफाली वर्मा 

विजय मर्चेंट ट्रॉफी (U16)

कूच बिहार ट्रॉफी

अंडर-23 कर्नल सी.के. नायडू ट्रॉफी

माधवराव सिंधिया पुरस्कार

लाला अमरनाथ पुरस्कार 

घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ अंपायर का पुरस्कार उल्हास गांधे ने जीता

भारत की अंडर 19 महिला टीम को नमन अवार्ड्स 2026 में अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने के लिए पूर्व खिलाड़ी सुधा शाह और शुभांगी कुलकर्णी द्वारा सम्मानित किया गया. 

वनडे 2024-25 में सर्वोच्च विकेट लेने वाली गेंदबाज दीप्ति शर्मा को मिला अवॉर्ड

वनडे में सर्वोच्च रन बनाने वाली खिलाड़ी: उप-कप्तान स्मृति मंधाना

बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू का अवार्ड श्री चरणी को मिला

सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरुष क्रिकेटर का अवॉर्ड हर्षित राणा को मिला. 

भारतीय महिला टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार जीता. 

टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल को सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर चुने जाने पर बधाई

कब होगा बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 का आयोजन?

बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 का आयोजन रविवार, 15 मार्च को होगा.

बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 का आयोजन कहां होगा?

बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 का आयोजन नई दिल्ली में होगा. 

बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 किस समय शुरू होगा?

बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 का शुभारंभ भारतीय समयानुसार शाम 6:45 बजे से होगा.

बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 का सीधा प्रसारण किन टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा?

बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. 

बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 का लाइव स्ट्रीमिंग जियोस्टार ऐप और वेबसाइट पर पर देखने को मिलेगा. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now