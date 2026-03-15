BCCI Awards Live: खिलाड़ियों को नमन अवॉर्ड से सम्मानित कर रही है बीसीसीआई, जानें किसे क्या मिला

BCCI Naman Awards 2026 Live Streaming: बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 का आयोजन रविवार यानी कि आज (15 मार्च) राजधानी दिल्ली में हो रहा है. जहां सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मिली शानदार जीत के लिए बीसीसीआई की तरफ से सम्मानित किया गया. भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को 2024-25 सीजन के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर (पुरुष) का पॉली उमरीगर पुरस्कार दिया गया, जबकि स्मृति मंधाना को सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर (महिला) के रूप में सम्मानित किया गया. पूर्व भारतीय कप्तान और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को कर्नल सी.के. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया. इसके अलावा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व दिग्गज कप्तान मिताली राज को बीसीसीआई लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया.
लाइव अपडेट
जगमोहन डालमिया ट्रॉफी
सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर (जूनियर घरेलू) 2024-25 - इरा जाधव
सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर (सीनियर घरेलू) 2024-25 - शेफाली वर्मा
It's time for our first set of awards!
Meet the winners of the Jagmohan Dalmiya Trophy:
Best Woman Cricketer (Jr. Domestic) 2024-25 - Ira Jadhav 👏
Best Woman Cricketer (Sr. Domestic) 2024-25 - Shafali Verma
जगमोहन डालमिया ट्रॉफी
विजय मर्चेंट ट्रॉफी (U16)
Promise 🤝 Performance
Here's a look at the winners of the Jagmohan Dalmiya Trophy: Highest Wicket-Takers and Run-Getters in (U16) Vijay Merchant Trophy (Plate and Elite Groups) for 2024-25
कूच बिहार ट्रॉफी
Upcoming talents showcasing their potential
Presenting the winners of the M.A. Chidambaram Trophy: Highest Wicket-Takers and Run-Getters in (U19) Cooch Behar Trophy (Plate and Elite Groups) for 2024-25
अंडर-23 कर्नल सी.के. नायडू ट्रॉफी
Shining bright with strong performances
Here are the winners of the M.A. Chidambaram Trophy for Highest Wicket-Takers and Highest Run-getters in U23 Col. CK Nayudu Trophy (Plate and Elite Groups) for 2024-25
माधवराव सिंधिया पुरस्कार
Performances to remember in the #RanjiTrophy 2024-25 season
Here's a look at the winners of the Madhavrao Scindia Award
लाला अमरनाथ पुरस्कार
Rewarding all-round brilliance in domestic cricket for 2024-25
Make way for the winners of the Lala Amarnath Award
घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ अंपायर का पुरस्कार उल्हास गांधे ने जीता
Setting the standard for excellence in officiating
Congratulations to Ulhas Gandhe on winning the award for Best Umpire In Domestic Cricket
भारत की अंडर 19 महिला टीम को नमन अवार्ड्स 2026 में अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने के लिए पूर्व खिलाड़ी सुधा शाह और शुभांगी कुलकर्णी द्वारा सम्मानित किया गया.
A special moment for a special team
India's U19 Women team are felicitated by former #TeamIndia players Sudha Shah and Shubhangi Kulkarni at the #NamanAwards 2026 for winning the #U19WorldCup
वनडे 2024-25 में सर्वोच्च विकेट लेने वाली गेंदबाज दीप्ति शर्मा को मिला अवॉर्ड
Experience. Effectiveness. Brilliance
🔹 Highest Wicket-Taker in ODIs for 2024-25
The award goes to #TeamIndia's Deepti Sharma 🏆 #NamanAwards
वनडे में सर्वोच्च रन बनाने वाली खिलाड़ी: उप-कप्तान स्मृति मंधाना
Consistency. Class. Runs galore
🔹 Highest Run-Getter in ODIs
The award is presented to #TeamIndia vice-captain Smriti Mandhana 🏆 #NamanAwards
बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू का अवार्ड श्री चरणी को मिला
She arrived on the international stage in style and hasn't looked back since!
Presenting the 𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗗𝗲𝗯𝘂𝘁 – 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻 👉 𝗦𝗿𝗲𝗲 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗮𝗻𝗶
सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरुष क्रिकेटर का अवॉर्ड हर्षित राणा को मिला.
A phenomenal start to a promising journey in international cricket
🔹 𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗗𝗲𝗯𝘂𝘁 – 𝗠𝗲𝗻
The award goes to the fearless Harshit Rana #NamanAwards
भारतीय महिला टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार जीता.
1⃣8⃣0⃣0⃣ runs
3⃣6⃣ matches
7⃣ centuries
Elegance, consistency and a year to remember ✨ #TeamIndia vice-captain Smriti Mandhana bags the 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐫𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭𝐞𝐫 – 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧 award for the 5⃣th time
टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल को सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर चुने जाने पर बधाई
𝗣𝗼𝗹𝗹𝘆 𝗨𝗺𝗿𝗶𝗴𝗮𝗿 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱
Dominating attacks and delivering big runs when it mattered most 🫡
Congratulations to #TeamIndia captain Shubman Gill on being named 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐫𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭𝐞𝐫 – 𝐌𝐞𝐧
कब होगा बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 का आयोजन?
बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 का आयोजन रविवार, 15 मार्च को होगा.
बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 का आयोजन कहां होगा?
बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 का आयोजन नई दिल्ली में होगा.
बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 किस समय शुरू होगा?
बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 का शुभारंभ भारतीय समयानुसार शाम 6:45 बजे से होगा.
बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 का सीधा प्रसारण किन टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा?
बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.
बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?
बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 का लाइव स्ट्रीमिंग जियोस्टार ऐप और वेबसाइट पर पर देखने को मिलेगा.
