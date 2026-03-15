श्वेता बनीं यश दयाल की दुल्हनिया, RCB स्टार ने गुप-चुप तरीके से की शादी, जानें क्या करती हैं पुंडीर

क्रिकेट के गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार तेज गेंदबाज यश दयाल (Yash Dayal) ने बिना किसी हो-हल्ला के शांतिपूर्वक शादी कर ली है. 28 वर्षीय गेंदबाज ने जिस लड़की के साथ अग्नि के सात फेरे लिए हैं. उनका नाम श्वेता पुंडीर (Shweta Pundir) है. पुंडीर राजधानी दिल्ली से ताल्लुक रखती हैं. वह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और व्लॉगर हैं. जिन्हें इंस्टाग्राम पर 587 हजार से अधिक लोग फॉलो करते हैं. यहीं नहीं उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल लीजेंड्स लीग के लिए ब्रॉडकास्टर के तौर पर भी काम किया है. जहां पर उनके काम को काफी सराहा गया था.