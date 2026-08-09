'टेस्ट में वापसी अभी सेफ नहीं' सुदर्शन की चोट पर सामने आई बीसीसीआई की रिपोर्ट

भारतीय शीर्ष क्रम के बल्लेबाज बी साई सुदर्शन शनिवार को श्रीलंका के खिलाफ आगामी दो टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर हो गए. सुदर्शन को पिछले महीने इंडिया ए के श्रीलंका दौरे के दौरान पैर के अंगूठे में चोट लगी थी और यह बाएं हाथ का बल्लेबाज समय रहते रिकवर करने में नाकाम रहा. सुदर्शन तभी से बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन में हैं. लगातार लंबी होती चोटिल खिलाड़ियों की लिस्ट के चलते रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं. रविवार को बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बेंगलुरु सेंटर का दौरा किया. इस बीच स्पोर्ट्स एंड साइंस टीम की तरफ से सुदर्शन की चोट पर अपडेट आया है.

खिलाड़ी के रिहैबिलिटेशन पर नज़र रख रही स्पोर्ट्स साइंस टीम के अपडेट के मुताबिक, "साई सुदर्शन श्रीलंका के खिलाफ आने वाली टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. डॉक्टरों ने बायोलॉजिकल हीलिंग के लिए और समय लेने की सलाह दी है. काफी सुधार हुआ है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में सुरक्षित वापसी के लिए अभी काफी नहीं है."

स्पोर्ट्स साइंस टीम ने मैनेजमेंट और नेशनल सिलेक्शन कमिटी को इसकी जानकारी दे दी है. सुदर्शन के लिए मेडिकल और फिटनेस सलाह में लिखा है,"रिहैबिलिटेशन, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग, और क्रिकेट के लिए खास लोड धीरे-धीरे और कड़ी निगरानी में बढ़ाए जाने चाहिए. सावधानी बरतने का मकसद चोट के दोबारा होने या आगे की दिक्कतों के खतरे को कम करना और लंबे समय तक परफॉर्मेंस को बचाना है."

उनकी गैरमौजूदगी में, देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने प्रैक्टिस गेम में सेंचुरी बनाई थी, नंबर-3 पोजिशन के लिए अपना दावा पक्का कर लिया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पडिक्कल का नंबर-3 पर खेलना तय है. वहीं यह भी देखना दिलचस्प होगा कि टीम में सुदर्शन के रिप्लेसमेंट के तौर पर कौन आता है. मुंबई के अनुभवी खिलाड़ी सरफराज खान एक अच्छा विकल्प लगते हैं, लेकिन कोचिंग स्टाफ और सिलेक्शन कमेटी के एक महत्वपूर्ण सदस्य को उन पर ज्यादा भरोसा नहीं है.

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