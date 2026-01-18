T20 WC में ना खेलने पर अब पाकिस्तान भी कर रहा विचार, मुस्तफिजुर से शुरू हुए विवाद पर बांग्लादेश ने मांगी मदद

क्रिकेट के गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. बांग्लादेश का भारत दौरे को लेकर विवाद समाप्त नहीं होता है तो पाकिस्तान की टीम भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भागीदारी को लेकर पुनर्विचार कर सकती है. सूत्रों ने एनडीटीवी के साथ हुई खास बातचीत के दौरान बताया है कि बीसीबी ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत दौरा इनकार करने के बाद पड़ोसी देश से राजनयिक और क्रिकेट संबंधी समर्थन की मांग की है.

सूत्र का कहना है, 'बांग्लादेशी सरकार ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी अधिकारियों से समर्थन की मांग की है. जहां से उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिली है.' सूत्र के मुताबिक, 'पाकिस्तान की तरफ से हमें संकेत प्राप्त हुए हैं कि अगर बांग्लादेश का मुद्दा हल नहीं होता है तो वे भी अपनी भागीदारी पर पुनर्विचार करेंगे.'

आईसीसी की बढ़ी चुनौतियां

इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं. बोर्ड लगातार इस संकट को सुलझाने में लगाने हुआ है. मगर इस मसले के सामने आने के बाद बोर्ड की मुसीबतें और बढ़ गई हैं. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आगाज सात फरवरी से हो रहा है. इस बार टी20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाना है.

हाल के दिनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते हुए हैं मधुर

पिछले साल ढाका में हुए राजनीतिक उथल-पुथल के बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते काफी अच्छे हुए हैं. इसका असर उनके क्रिकेट पर भी नजर आ रहा है. दोनों देशों के बोर्ड ने बीच में काफी बातचीत की है. पिछले साल एशिया कप के दौरान दोनों बोर्डों ने मिलकर काम भी किया था. उस दौरान पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को बीसीबी के पूर्व अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ था.

