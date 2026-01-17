BBL: केकेआर को सोने के दाम मिला 'हीरा', सिक्सर किंग बनकर उभरे एलन फिन, फिर मैच जिताऊ पारी

Stars vs Scorchers: पिछले साल हुई आईपीएल मिनी ऑक्शन (IPL Mini Auction) में कई टीमों ने बहुत ही अच्छी खरीददारी की थी. इसमें कुछ खिलाड़ियों की लॉटरी निकल पड़ी, तो कुछ मामलों में फ्रेंचाइजी टीमों की. मतलब टीमों को कम पैसे में ही बहुत अच्छे खिलाड़ी हाथ लग गए. और इसका एक प्रमाण न्यूजीलैंड के बल्लेबाज-कम-विकेटकीपर एलन फिन (Allen Finn) बहुत ही शानदार अंदाज में दे रह हैं. फिन ने खेले जा रही ऑस्ट्रेलिया की प्रीमियर लीग में बल्ले से आग सी लगाई हुई है. टूर्नामेंट में शनिवार को पर्थ में खेले गए मुकाबले में फिन के तूफानी अर्द्धशतक (69 रन, 39 गेंद, 2 चौके, 7 छक्कों) से पर्थ स्कॉर्चर्स ने मेलबर्न स्टार्स (Stars vs Scorchers) को 6 विकेट से हरा दिया. जिस आतिशी अंदाज में फिन ने बल्लेबाजी की, उससे 17वें ओवर में ही जीत का 131 रनों का टारगेट हासिल कर कर लिया. और अगर हम कह रहे हैं कि केकेआर के हाथ सोने के दाम पर हीरा लग गया, तो उसके पीछे सिर्फ यही एकमात्र प्रदर्शन ही नहीं है, बल्कि और भी कई अहम बाते हैं.

50 for Finn Allen!



How well is he hitting them in #BBL15 🤩 pic.twitter.com/V51HUsv0A8 — KFC Big Bash League (@BBL) January 17, 2026

एलन फिन बन सकते हैं नंबर-1 बल्लेबाज

बिग बैश के अभी तक के सफर में एलन फिन ने नियमित अंतराल पर अपनी प्रचंड फॉर्म का सबूत दिए है. और फिलहाल 9 मैच खेलने के बाद वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. फिल ने 9 मैचों की इतनी ही पारियों में 42.33 के औसत से एक शतक और 2 अर्द्धशतकों से से अभी तक 381 रन बनाए हैं. कंगारू दिग्गज डेविड वॉर्नर (433 रन) पहली पायदान पर हैं. और नंबर-1 पायदान के लिए फिन का मुकाबला वॉर्नर के साथ चल रहा है. और अगर वह इसे कब्जा लेते हैं, तो बिल्कुल भी चौंकाने वाली बात नहीं ही होगी.

सिक्सर किंग भी हैं फिन!

फिन ने आईपीएल से पहले ही सिर्फ प्रदर्शन से ही नहीं, बल्कि जड़े छक्कों से भी केकेआर प्रबंधन को मैसेज भेज दिया है कि अगर इलेवन में उन पर दांव लगाया जाता है, तो वह निराश नहीं करेंगे. अभी तक के सफर में एलन फिन छ्क्के जड़ने के मामले में बिग बैश में डेविड वॉर्नर और बाकी बल्लेबाजों से मीलों आगे हैं. मेलबर्न के खिलाफ जीत में सात छक्के जड़ने वाले एलन फिन ने 9 मैचों में 33 छक्के जड़े हैं. वहीं 8 मैचों में वॉर्नर के 20 छक्के हैं.

आरसीबी की गलती, केकेआर की कमाई

एलन फिन साल 2022 और 2023 में आरसीबी का हिस्सा थे. तब बेंगलुरु ने उन्हें सालाना 80 लाख रुपये फीस पर जोड़ा था. फिर आरसीबी ने उन्हें रिलीज किया, तो अगले दो साल तक फिन को मेगा इवेंट में किसी ने नहीं खरीदा. बहरहाल, पिछले साल केकेआर ने फिन को उनके 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस पर खरीद लिया. जैसा प्रदर्शन फिन फिलहाल कर रहे हैं, वह बताता है कि फिन को कहीं ज्यादा दाम मिलने चाहिए थे. बहरहाल, केकेआर खुश हो सकते हैं कि उसने सोने के दाम पर वह हीरा खरीद लिया है, जो इस साल टीम के खिताबी अभियान में बड़ा असर छोड़ सकता है.



