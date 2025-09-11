Bangladesh vs Hong Kong Live Updates: हांगकांग को लगा दूसरा झटका

Asia Cup 2025 Match Today, Bangladesh vs Hong Kong LIVE: दुबई के शेख जायद स्टेडियम में हांगकांग के खिलाफ बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. पहले बल्लेबाजी कर रही हांगकांग की टीम को दूसरा झटका लग चुका है. बांग्लादेश का एक ऐसी टीम के खिलाफ आसान सा शुरुआती मैच है जो अभी भी अफगानिस्तान से मिली करारी हार से उबर रही है. मंगलवार को एशिया कप के पहले मैच में हांगकांग को 94 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा था. (SCORECARD)
दूसरी ओर, खिताब से दूर रहने की कोशिश में, बांग्लादेश इसे एक मज़बूत शुरुआत और टूर्नामेंट में जमने के अवसर के रूप में देखेगा, इससे पहले कि ग्रुप चरण में श्रीलंका (13 सितंबर) और अफगानिस्तान (16 सितंबर) के खिलाफ कठिन मुकाबले हों.
दोनों टीमों की प्लेइंग 11:
बांग्लादेश (प्लेइंग इलेवन): परवेज़ हुसैन इमोन, तंज़ीद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जकर अली, महेदी हसन, रिशद हुसैन, तंज़ीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान
हांगकांग (प्लेइंग इलेवन): जीशान अली (विकेटकीपर), अंशुमान रथ, बाबर हयात, निजाकत खान, कल्हण चल्लू, किंचित शाह, यासिम मुर्तजा (कप्तान), ऐजाज खान, एहसान खान, आयुष शुक्ला, अतीक इकबाल
