IPL से मुस्ताफ़िज़ुर रहमान की छुट्टी, किस लेफ़्ट आर्म पेसर से होगी KKR की भरपाई

Mustafizur Rahman: IPL से मुस्ताफ़िज़ुर रहमान की छुट्टी

Mustafizur Rahman Replacement in IPL 2026: IPL 2026 में अब पाकिस्तान की तरह कोई बांग्लादेशी क्रिकेटर नहीं होगा. पाकिस्तान के खिलाड़ी तो 2009 से ही 2611 के आतंकी हमले के बाद से बॉयकॉट किये जा चुके हैं और अब बांग्लादेश के भी सभी खिलाड़ियों की छुट्टी हो चुकी है. यानी मार्च से मई के बीच होने वाले 19वें IPL में ना तो कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी टूर्नामेंट का हिस्सा होगा ना ही कोई बांग्लादेशी क्रिकेटर.

KKR के पास क्या हो सकते हैं विकल्प

बीसीसीआई ने कहा है कि अगर केकेआर किसी विकल्प की मांग करते है तो वो उसे उसकी अनुमति दे देंगे. देखना होगा की कोलकाता का टीम मैनेजमेंट अब किस लेफ़्ट ऑर्म पेसर को अपना विकल्प बनाता है. या फिर किसी और गेंदबाज़ के लिए पैसे खर्च करना चाहता है.

पेसर्स के विकल्प  

मौजूदा ऑक्शन में इंग्लैंड के दांये हाथ के पेसर गस एटकिंसन, ऑस्ट्रेलिया के दांये हाथ के पेसर झाई रिचर्डसन, दक्षिण अफ़्रीका के दांये हाथ के पेसर गेराल्ड कोएट्ज़ी जैसे नामचीन गेंदबाज़ नहीं बिके थे, UNSOLD रहे थे. 

इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के लेफ़्ट आर्म पेसर स्पेन्सर जॉनसन जिनकी बेस प्राइस 1.5 करोड़ रुपये थी वो भी इस नीलामी में नहीं बिके था. 30 साल के स्पेन्सर जॉनसन 8 अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में 8.96 की इकॉनमी से 14 विकेट हैं. 

अफ़ग़ानिस्तान के फज़लाक़ फ़ारुक़ी की बेस प्राइस 1 करोड़ रुपये थी. 25 साल के बांये हाथ के पेसर फज़लाक़ फारुक़ी के नाम 51 अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में 6.93 की इकॉनमी के साथ 63 विकेट हैं और ये भी केकेआर के लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकेत हैं. 

33 साल के इंग्लैंड के टिमल मिल्स के नाम 16 अंतर्राष्ट्रीय टी-20 मैचों में 8.83 की इक़नमी के साथ 14 विकेट हैं. लेकिन घरेलू टी-20 में उन्हें 262 मैचों का अनुभव है जिसमें उन्होंने 8.35 की इक़नमी के साथ 325 विकेट लिए हैं. 

कोलकाता की टीम के सामने कई विकल्प होंगे जिनपर वो मुहर लगा सकता है. कोलकाता की टीम बांये हाथ के पेसर को ही विकल्प चुनती है या इनमें से कोई एक नाम चुनती है, ये देखना दिलचस्प होगा.  

बांग्लादेश OUT! मुस्ताफ़िज़ुर के लिए कई टीमें थीं तैयार

बांग्लादेशी लेफ़्ट आर्म पेसर मुस्ताफ़िज़ुर रहमान के लिए बोली के दौरान 16दिसंबर को कई टीमों में होड़ लगी. फिर चेन्नई और कोलकाता की टीमों उन्हें हासिल करने की रेस में आ गईं. आख़िरकार 2 करोड़ रुपये की बेस प्राइस वाले 30 साल के मुस्ताफ़िज़ुर रहमान को कोलकाता ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदकर उन्हें बांग्लादेश का IPL में सबसे महंगा खिलाड़ी बना दिया. 

मुस्ताफ़िज़ुर के नाम 126 अंतर्राष्ट्रीय टी-20 मैचों में 7.20 की इकॉनमी के साथ 158 विकेट हैं. उनके नाम आईपीएल के 60 मैचों में 8.13 की इकॉनमी के साथ 65 विकेट हैं. 

बांग्लादेश के बाक़ी 6 खिलाड़ी रिशाद हुसैन, तस्किन अहमद, तंज़िम हसन साकिब, नाहिद राणा, शोरिफ़ुल इस्लाम और रकिबुल हसन उस बाज़ार में नहीं बिक पाये. मीडिया में ये ख़बर भी आई कि BCCI के मुताबिक बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर ऑक्शन के लिए कोई बैन नहीं था. 

1350+ खिलाड़ियों से करीब 350 की बनी फ़ाइनल लिस्ट

IPL 2026 की नीलामी से पहले दुनिया भर के 1350 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने अपना पंजीकरण कवाया. 16 दिसंबर को अबू धाबी में ऑक्शन के लिए इनमें से तकरीबन 350 खिलाड़ियों की सूची बनाई गई जिनमें करीब 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल रहे. IPL के नियम और सरकार की नीति के तहत इनमें पाकिस्तानी खिलाड़ी पहले से ही शामिल नहीं हो सकते थे.

Kolkata Knight Riders, Mohammad Mustafizur Rahman, Cricket, Indian Premier League 2026
