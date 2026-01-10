'भले ही आप हमें मंगल ग्रह पर भेज दें...', बांग्लादेश के भारत न आने वाले फैसले पर मेहदी हसन का आया उटपटांग बयान

टी-20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के भारत आने को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने आईसीसी से रिक्वेस्ट की है कि वह T20 वर्ल्ड कप के मैच भारत से बाहर शिफ्ट कर दे, क्योंकि बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजी केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज़ करने का निर्देश दिया था. जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बौखला गया और मनमानी बयानबाजी करने लगा. ऐसे में बोर्ड्स के बीच खींचतान में खिलाड़ियों को ही नुकसान होता है. ऑलराउंडर मेहदी हसन, जो T20 वर्ल्ड कप के लिए चुने गए 15 खिलाड़ियों में से एक हैं, ने मौजूदा गतिरोध पर बयान दिया है. डेली स्टार के हवाले से मेहदी ने कहा, "अनिश्चितता मैनेजमेंट का मामला है, यह अधिकारियों को देखना है. खिलाड़ियों का काम सिर्फ़ खेलना है" उन्होंने आगे कहा, "अगर आप खिलाड़ियों को मंगल ग्रह पर भी भेज देंगे, तो वे वहां जाकर खेलेंगे. मुझे नहीं लगता कि किसी खिलाड़ी को इस बारे में कोई शक है. "

नजमुल हुसैन शांतो, जिन्होंने पिछले T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की कप्तानी की थी, लेकिन जो मौजूदा टीम का हिस्सा नहीं हैं, उतने आशावादी नहीं हैं. उन्होंने कहा, "आप देखेंगे कि हर वर्ल्ड कप से पहले हमारे साथ कुछ न कुछ होता रहता है. एक खिलाड़ी के तौर पर जिसने कुछ वर्ल्ड कप खेले हैं, मैं आपको बता सकता हूं कि ऐसी चीज़ों का असर पड़ता है. "

नजमुल हुसैन शांतो ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "हम ऐसा दिखाते हैं कि हम पर किसी चीज़ का असर नहीं होता, कि हम बहुत प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं. लेकिन आप सब भी जानते हैं कि हम सिर्फ़ एक्टिंग कर रहे हैं. यह आसान नहीं है.

उन्होंने आगे कहा, "मेरी राय में, खिलाड़ी अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को कैसे नज़रअंदाज़ करके टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया जाए. लेकिन बेहतर होता अगर ये मुद्दे होते ही नहीं. साथ ही, मैं कहूंगा कि यह स्थिति हमारे कंट्रोल से बाहर है. "

NDTV ने रिपोर्ट किया था कि, BCB उन सभी लोगों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है जो वर्ल्ड कप टीम के हिस्से के तौर पर भारत जाएंगे. इसका मतलब है कि सिर्फ़ खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि कोच, सपोर्ट स्टाफ, अधिकारी - सभी. ICC ने जवाब में अपना पूरा सिक्योरिटी प्लान, कई विकल्पों के साथ पेश किया है, और आखिरी फैसला BCB के हाथों में वापस डाल दिया है.

BCB के सबसे हालिया ईमेल में मीडिया रिपोर्ट्स के लिंक हैं जिनमें दावा किया गया है कि ICC ने बांग्लादेश के अनुरोध को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है और चेतावनी दी है कि यात्रा करने से इनकार करने पर पॉइंट्स काटे जा सकते हैं.