ICC ने बताया क्यों T20 WC 2026 में बांग्लादेशी पत्रकारों की 'नो एंट्री'

Why Bangladeshi Journalists Ban for T20 World Cup 2026 ICC: बांग्लादेश के ग्रुप मैचों के लिए भारत जाने से मना करने के बाद आया है, जिसके बाद स्कॉटलैंड को इस दो साल में होने वाले इवेंट में बांग्लादेश की जगह आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया.

Why Bangladeshi Journalists Ban for T20 World Cup 2026 ICC Explain: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) और बांग्लादेश के पहले से ही खराब रिश्तों में एक और दरार आ गई है. बांग्लादेश के सौ से ज्यादा पत्रकारों को T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए एक्रेडिटेशन देने से मना कर दिया गया. खेल की गवर्निंग बॉडी का यह फैसला बांग्लादेश के ग्रुप मैचों के लिए भारत जाने से मना करने के बाद आया है, जिसके बाद स्कॉटलैंड को इस दो साल में होने वाले इवेंट में बांग्लादेश की जगह आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया. सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बांग्लादेश ने श्रीलंका जैसे किसी न्यूट्रल देश में अपने सभी मैच खेलने पर अड़ा रहा, लेकिन ICC ने इन खतरों को खारिज कर दिया.

बांग्लादेशी पत्रकारों को टूर्नामेंट कवर करने से रोकने के लिए उनकी मान्यता रद्द करने के ICC के फैसले से देश के मीडिया जगत में हंगामा मच गया है. हालांकि, NDTV से बात करते हुए ICC के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि यह कदम बांग्लादेश सरकार की टिप्पणियों के बाद उठाया गया है, जिसने मौजूदा राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भारत को यात्रा के लिए 'असुरक्षित' बताया था.

ICC के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर NDTV को बताया, "उन्हें वीजा या एक्रेडिटेशन नहीं दी गई है क्योंकि वहां की सरकार लगातार कह रही थी कि भारत आना असुरक्षित है."

"बेहद दुर्भाग्यपूर्ण"

NDTV ने बांग्लादेश के एक मीडिया आउटलेट आजकेर पत्रिका के स्पोर्ट्स एडिटर राणा अब्बास से भी मान्यता रद्द किए जाने के बारे में बात की. उन्होंने इस स्थिति को "बेहद दुखद" बताया.

"बांग्लादेश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. बांग्लादेशी पत्रकारों ने 1999 में देश के पहले वर्ल्ड कप में शामिल होने से पहले से ही ICC इवेंट्स को कवर किया है, जिसमें भारत बनाम पाकिस्तान जैसे हाई-प्रोफाइल मैच भी शामिल हैं, भले ही वो भारत में खेले गए हों. पहले कभी भी सभी पत्रकारों को इस तरह से खारिज नहीं किया गया. ICC इवेंट्स के इतिहास में यह अभूतपूर्व और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

"मैं कहूंगा कि यह बेहद दुखद है. ग्लोबल खेल में, यहां तक ​​कि हिस्सा न लेने वाले देशों के पत्रकारों को भी आमतौर पर जगह दी जाती है. FIFA इसका एक स्पष्ट उदाहरण है. यह मुद्दा एक नुकसानदायक मिसाल कायम करने का जोखिम उठाता है और श्रीलंका में मैचों की कवरेज को भी प्रभावित कर सकता है," उन्होंने कहा.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेशी पत्रकारों ने अपने अगले कदम तय करने से पहले बांग्लादेश स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन (BSPA) और बांग्लादेश स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट्स कम्युनिटी (BSJC) से संपर्क किया है.

राणा ने कहा, "बांग्लादेशी पत्रकारों के लिए, पहली बार इस तरह की पूरी तरह से अस्वीकृति का सामना करना बेहद निराशाजनक है."

