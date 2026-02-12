विज्ञापन
T20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट के लिए खिलाड़ियों को दोषी ठहराने के बाद बांग्लादेश ने अपने बयान से फिर लिया नया यू-टर्न

Asif Nazrul sparks fresh controversy on T20 World cup boycott: आसिफ नज़रुल ने बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट पर अपना रुख बदला, कन्फर्म किया कि सरकार ने यह फैसला लिया था. पहले आसिफ ने बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर भी इसका दोष गढ़ा था.

Who actually boycotted T20 World Cup 2026: टी 20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश के हटने का मामला और गहरा गया है, जब बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल ने बॉयकॉट के लिए बांग्लादेश के खिलाड़ियों को दोष दिया था.जब बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने इसपर रिएक्ट किया तो नजरुल ने अपने बयान से फिर पलटी मारी और नया बयान दिया. बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल ने अपने बयान से पलटते हुए कहा कि, टी-20 वर्ल्ड  कप से हटने का फैसला पूर्ण रूप से सुरक्षा चिंताओं के कारण अकेले सरकार ने लिया था. 

बढ़ते सवालों का सामना करते हुए, नज़रुल ने बुधवार को एक सफ़ाई जारी की, जिसमें उन्होंने माना कि वह मामले को साफ़-साफ़ नहीं समझा पाए, उन्होंने कहा, "एक बार फिर, मैं पक्के तौर पर कहता हूं कि वर्ल्ड कप में न खेलने का फ़ैसला सरकार ने लिया था." नज़रुल ने बताया कि BCB के एक इवेंट के बाद पत्रकारों के साथ "बिना तैयारी के बातचीत" के दौरान उनके पहले के कमेंट्स को गलत समझा गया.  उन्होंने दावा किया कि पूछा गया सवाल यह था कि क्या उन्हें न खेलने का अफ़सोस है, न कि यह कि फ़ैसला किसने लिया था. 

शुरुआती विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने कहा कि बॉयकॉट के पीछे क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ी हैं. इस बयान से सवाल उठे कि क्या सरकार BCB पर ज़िम्मेदारी डाल रही है.  अपनी सफाई में, नज़रुल ने कहा कि "बोर्ड और खिलाड़ियों ने फाइनेंशियल नुकसान, मैच छूटने और संभावित पाबंदियों के खतरे के बावजूद बिना किसी विरोध के सरकार का फैसला मान लिया."

