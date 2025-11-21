BANA vs INDA 1st Semi-Final: सुपर ओवर की यह 'सुपर मिस्टेक', चर्चा का विषय बना फैसला, राइजिंग एशिया कप से भारत "ए" की छुट्टी

ACC Mens Asia Cup Rising Stars 2025: दोहा में खेले जा रहे एशिया कप राइजिंग स्टार्स में सितारों से सुसज्जित भारत 'ए' टीम सेमीफाइनल में सुपर ओवर में बांग्लादेश 'ए' के हाथों हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई. मैच में निर्धारित 20 ओवरों के कोटे में बांग्लादेश 'ए' ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 194 रन बनाए थे. जवाब में एक समय अच्छी पोजीशन में होने के बावजूद भारत 'ए' ने भी 20 ओवरों में 6 विकेट पर 194 रन बनाए, तो सेमीफाइनल मुकाबला टाई हो गया और सुपर ओवर में चला गया.

सुपर ओवर में '0' पर सिमटी भारतीय टीम

मैच टाई होने के बाद नियमों के अनुसार भारत ने सुपर ओवर में बल्लेबाजी की, तो पहली ही गेंद पर कप्तान जितेश शर्मा यॉर्कर गेंद पर रिवर्स लैप शॉट खेलने का दुस्साहस किया, तो बोल्ड हो गए. वहीं, अगली गेंद पर नए बल्लेबाज आशुतोष शर्मा एक्स्ट्रा-कवर पर कैच थमाकर चलते बने. इसी के साथ ही सुपर ओवर में भारतीय पारी जीरो (0) पर खत्म हो गई, लेकिन यह कोच सुनील जोशी और प्रबंधन की "सुपर मिस्टेक" को उजागर कर गई.

वैभव सूर्यवंशी क्यों नहीं?

जैसे ही सुवर ओवर में कप्तान जितेश शर्मा और मैच की भारत की पारी में नंबर-6 पर 11 गेंदों पर 17 रन बनाने वाले रमनदीप बैटिंग के लिए उतरे, तो सभी अवाक रह गए. कमेंट्री बॉक्स के लेकर फैंस के बीच चर्चा जोर-शोर से शुरू हो गई कि पहले ही ओवर में छक्कों से 19 रन बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी को पारी शुरू करने क्यों नहीं भेजा गया? उस वैभल को जिन्होंने 2 चौकों और 4 छक्कों से 38 रन बनाकर भारत ए के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए. वास्तव में यह एक ऐसी "पर मिस्टेक"रही, जिसका जवाब बीसीसीआई को भारतीय प्रबंधन या कोच सुनील जोशी से पूछना होगा. यह गलती चर्चा का विषय रही और भारत के लिए सेमीफाइनल से बाहर होने की बड़ी वजह बनी.



