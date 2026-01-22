विज्ञापन
BBL फाइनल से 24 घंटे पहले टीम से बाहर किए गए बाबर आज़म, ये है बड़ा कारण

Babar Azam in BBL: सिडनी सिक्सर्स की ओर से खेलते वाले बाहर पाकिस्तान लौट गए हैं. बीबीएल ने सोशल मीडिया पर बाबर के बाहर होने की खबर को शेयर किया है. 

BBL फाइनल से 24 घंटे पहले टीम से बाहर किए गए बाबर आज़म, ये है बड़ा कारण
Babar Azam in BBL 2026
  • बाबर आजम बिग बैश लीग 2025-26 के चैलेंजर फाइनल से एक दिन पहले सिडनी सिक्सर्स टीम से बाहर हो गए हैं
  • बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम के लिए नेशनल ड्यूटी के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए बुलाया गया है
  • बाबर आजम ने इस सीजन बीबीएल में 11 मैचों में कुल 202 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 103 रहा है
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Babar Azam not In BBL Final: बिग बैश लीग 2025-26 के  चैलेंजर फाइनल  फाइनल से 24 घंटे पहले सिडनी सिक्सर्स की टीम से बाबर आजम बाहर हो गए हैं. यानी बाबर बीबीएल का फाइनल मैच नहीं खेल पाएंगे. सिडनी सिक्सर्स की ओर से खेलते वाले बाहर पाकिस्तान लौट गए हैं. बीबीएल ने सोशल मीडिया पर बाबर के बाहर होने की खबर को शेयर किया है. 

इस कारण बाबर लौटे पाकिस्तानइस कारण बाबर लौटे पाकिस्तान
दरअसल, अगले हफ्ते पाकिस्तान की टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेलेनी है. जिसके कारण बाबर को नेशनल ड्यूटी के लिए पाकिस्तान बुलाया गया है. इस कारण बाबर आजम बीबीएल का फाइनल मैच नहीं खेल पाएंगे. बता दें कि बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स के लिए ओपनर के रूप में खेल रहे थे लेकिन बतौर ओपनर बाबर आजम की बल्लेबाजी कोई खास नहीं रही ,बाबर ने धीमी बल्लेबाजी की जिससे पाकिस्तानी स्टार की खूब आलोचना भी हुई थी. इस सीजन बीबीएल में बाबर ने 11 मैंचों में केवल 202 रन ही बना सके. बाबर ने 103 के स्ट्राइक  के साथ रन बनाए. बाबर टूर्नामेंट में सिर्फ तीन छक्के लगा पाए जिसके कारण बाबर को लेकर काफी मीम्स भी बने.

सिडनी सिक्सर्स को बाबर ने शुक्रिया कहा
वहीं, सिडनी सिक्सर्स से विदा लेते हुए बाबर ने सभी खिलाड़ी और स्टाफ को शुक्रिया कहा है. बाबर ने कहा, "मैंने अपने समय का बहुत आनंद लिया. दुर्भाग्य से, अब मुझे राष्ट्रीय कर्तव्य के लिए टीम छोड़नी होगी. मेरे पास बहुत सी चीजें हैं जो मुझे घर ले जानी हैं, बहुत मज़ा, बहुत सारी सकारात्मक चीजें, इसलिए मैंने इसका बहुत आनंद लिया है. खासकर, सिडनी सिक्सर्स के प्रशंसकों को धन्यवाद.  वहां हमेशा समर्थन रहता है, बहुत सारा समर्थन, बहुत प्रोत्साहन, बहुत मज़ा, इसलिए मैंने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उस माहौल का बहुत आनंद लिया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद.  

